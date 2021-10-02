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Стильно і сучасно: як і з чим носити берет в цьому сезоні

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Субота 02 жовтня 2021 08:34
Стильно і сучасно: як і з чим носити берет в цьому сезоні Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Думаєте, що берет - це головний убір чарівних француженок? Як би не так.
З'явився він за часів пізнього Середньовіччя і вважався атрибутом чоловіків з дворянських сімей. Трохи пізніше цей головний убір стали носити мисливці, в XX столітті берет перекочував у військову форму. Але досить історії, давайте краще подивимося, як можна носити берет сьогодні, щоб виглядати стильно і сучасно.

Про це розповіла "Школа IQ стилю" на своїй сторінці в Instagram.

Як носити берет стильно:

Берет з тільником і червоною помадою - ось вже де точно французький стиль. Нестаріюча класика!

Твідовий берет можна поєднувати з класичним пальто або з масивною шкіряною курткою. Вниз - ботильйони-шкарпетки або грубі черевики на шнурівці.

Стильно і сучасно: як і з чим носити берет в цьому сезоні

Яскравий берет з атласною об'ємною блузою і брюками-палаццо - стильний образ для вечірки готовий.

Берет з сукнею з шифону або ситцю - відмінний варіант на прогулянку. Зверху об'ємну косуху, вниз - білі кеди або челсі.

Стильно і сучасно: як і з чим носити берет в цьому сезоні

Експериментуйте з матеріалом: вельвет, Шкіра, замша, драп. Головне, перед покупкою переконайтеся, що він тримає форму.

Стильно і сучасно: як і з чим носити берет в цьому сезоні

Одягаючи з беретом шарф, дивіться, щоб вони не були одного кольору. Цей варіант теж допустимий, але досить банальний. Щоб створити більш цікавий образ, скористайтеся лайфхаком: візьміть шарф з принтом в схожому відтінку.

Стильно і сучасно: як і з чим носити берет в цьому сезоні

Берет в тон до верхнього одягу - теж не найвдаліший варіант, краще зіграти на контрастах.

Стильно і сучасно: як і з чим носити берет в цьому сезоні

Якщо бере шкіряний, то від шкіряної куртки краще утриматися: він буде краще виглядати з твідовим пальто або вельветовим костюмом.

Стильно і сучасно: як і з чим носити берет в цьому сезоні

Ніколи не натягуйте берет на лоб. Краще зрушити його набік і надіти на потилицю, так він підійде до практично будь-якої формі обличчя.

Стильно і сучасно: як і з чим носити берет в цьому сезоніІлюстративне фото (instagram.com/iq_style_school)

Раніше стиліст показала, з чим найкраще носити грубі черевики цієї осені.

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