Стильно і зручно: Андре Тан назвав гарячі тренди холодного сезону на кожен день

Дизайнер розповів, як повинен виглядати зручний і стильний осінній образ

Холодний сезон – не привід відмовлятися від трендових аутфитов, навпаки – це можливість приміряти і оцінити модні новинки, а допомогти з вибором зголосився відомий український дизайнер Андре Тан. На сторінці в Instagram він поділився порадами щодо вибору одягу для прохолодних осінніх днів.

Дизайнер зупинився на базових деталях гардеробу і звернув увагу на важливі нюанси.

Мінімалізм і пальто — це синоніми. Чим менше зайвих деталей, тим простіше включати пальто в різні образи, поєднувати з брючним костюмом або з шкіряними штанами і грубими черевиками. Зверніть увагу на натуральну шерсть і кашемір. Ну а якщо хочеться покласти гроші в швейцарський банк, то купуйте двобортне пальто.





Водолазка зігріє в багатошарових образах. Комбінуйте з жакетом, сорочкою або сукнею без рукавів. Не допускайте зайве "просвічування".





Брюки з екошкіри — твоя нова база. Гладкі шкіряні брюки відмінно поєднуються з м'яким трикотажем і шерстю. Забудьте про глянцеву і блискучу шкіру!





Черевики челсі додадуть образу актуальності. Штани з попереднього пункту будуть чудовою парою черевиків челсі. Вдало виглядає поєднання довгої спідниці і челсі більше, ніж з моделями міні. Важливо: між взуттям та подолом не повинно залишатися голої ноги, інакше ви візуально будете здаватися нижче.





Затишний костюм — відмінний подарунок собі. Вже давно пора побалувати себе костюмом з вовни або кашеміру: штани палаццо і об'ємне худі. Доповнюйте образ двобортним пальто і черевиками челсі.

До речі, Андре Тан вже перерахував головні антитренди осені -2020.

Нагадаємо, що раніше стиліст Карина Капріелова навчила носити наймоднішу осінню модель взуття.