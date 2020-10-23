ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Стильно и удобно: Андре Тан назвал горячие тренды холодного сезона на каждый день

Новина українською → Пятница 23 октября 2020 17:57
Стильно и удобно: Андре Тан назвал горячие тренды холодного сезона на каждый день Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Дизайнер рассказал, как должен выглядеть удобный и стильный осенний образ

Холодный сезон – не повод отказываться от трендовых аутфитов, наоборот – это возможность примерять и оценить модные новинки, а помочь с выбором вызвался известный украинский дизайнер Андре Тан. На странице в Instagram он поделился советами по выбору одежды для осенних прохладных дней.

Дизайнер остановился на базовых деталях гардероба и обратил внимание на важные нюансы.

Минимализм и пальто — это синонимы. Чем меньше лишних деталей, тем проще включать пальто в разные образы, сочетать с брючным костюмом или с кожаными штанами и грубыми ботинками. Обратите внимание на натуральную шерсть и кашемир. Ну а если хочется положить деньги в швейцарский банк, то покупайте двубортное пальто.

Стильно и удобно: Андре Тан назвал горячие тренды холодного сезона на каждый день

Водолазка согреет в многослойных образах. Комбинируйте с жакетом, рубашкой или платьем без рукавов. Не допускайте излишнее “просвечивание”.

Стильно и удобно: Андре Тан назвал горячие тренды холодного сезона на каждый день

Брюки из экокожи — твоя новая база. Гладкие кожаные брюки отлично сочетаются с мягким трикотажем и шерстью. Забудьте о глянцевой и блестящей коже!

Стильно и удобно: Андре Тан назвал горячие тренды холодного сезона на каждый день

Ботинки челси придадут образу актуальности. Брюки с предыдущего пункта будут отличной парой ботинкам челси. Удачно смотрится сочетание длинной юбки и челси больше, чем с моделями мини. Важно: между обувью и подолом не должно оставаться голой ноги, иначе вы визуально будете казаться ниже.

Стильно и удобно: Андре Тан назвал горячие тренды холодного сезона на каждый день

Уютный костюм — отличный подарок себе. Уже давно пора побаловать себя костюмом из шерсти или кашемира: брюки палаццо и объемное худи. Дополняйте образ двубортным пальто и ботинками челси.

Стильно и удобно: Андре Тан назвал горячие тренды холодного сезона на каждый день

Кстати, Андре Тан уже перечислил главные антитренды осени -2020.

Напомним, что ранее стилист Карина Каприэлова научила носить самую модную осеннюю модель обуви.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода стилист мода
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
В Минздраве хотят уточнить критерии выздоровления пациента от COVID-19
Марианна Присяжнюк, Юлия Струк В Минздраве хотят уточнить критерии выздоровления пациента от COVID-19