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Стильно і затишно: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити спортивні речі цієї зими

Новость на русском → Великобританія, Четвер 21 січня 2021 20:27
Стильно і затишно: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити спортивні речі цієї зими Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Lite

Роузі Хантінгтон-Уайтлі знову повернула свою завжди актуальну рубрику з підбіркою стильних луків. 10 найбільш актуальних образів сезону - і ви можете більше не ламати голову, у чому вирушити на ту чи іншу зустріч. Модель, як завжди, отримала відмінний відгук. А тому вирішила продовжувати.

Стильно і затишно: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити спортивні речі цієї зимиСтильно і затишно: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити спортивні речі цієї зимиРоузі обожнює спортивні костюми (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузі опублікувала пост, де приміряла речі в спортивному стилі. Перший з них склали білосніжний костюм (брюки і світшот), який вона доповнила високими білими шкарпетками і кольоровими кросівками. Другий - схожий, але в сірому кольорі, британська ікона стилю розбавила чорними кросівками та коричневою шапкою. У підписі дружина Джейсона Стетхема подякувала бренду, який надіслав їй речі, за подарунки.

А фанати, в свою чергу, подякували Роузі за натхнення. "Люблю ці затишні вібрації", "Любов! Це мій улюблений магазин", "Ох, красиво", "Чудова", "Затишно і стильно, люблю", "Люблю це, ми всі потребуємо натхнення", "Ангел", "Просто найкраща", "Вау", "Ти так прекрасна", - відгукнулися фоловери.

До речі, на прогулянки з сином Роузі часто обирає не тільки комфортний одяг у спортивному стилі, а і класичні вивірені луки.

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