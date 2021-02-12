В стильній еко-сукні: ведуча Марічка Падалко вийшла на подіум в трендовому образі

На Ukrainian Fashion Week дизайнер зі Львова представила колекцію з еко-одягу. Відома українська ведуча Марічка Падалко взяла участь в модному показі.

Як пройшла подія і який головний меседж хотіла передати дизайнер і її моделі, читайте нижче.

Молодий дизайнер Марія Старчак представила свою нову колекцію "ARMOR". Концепція колекції зачіпає дві важливі проблеми у світі. Перша - це техніка апсайклінг - вторинне використання речей із створенням для них нового функціоналу. Друга - про права людей і їх рівність. Свою роботу дизайнер назвала: "Маніфест про дотримання прав людини незалежно від зовнішності, національності або гендеру".

Марічка Падалко вийшла на подіум (фото: прес-служба)

Основою колекції дизайнера стали чоловічі піджаки з секонд-хенду, яким Старчак дала нове життя.

"Чищу їх і адаптують під сучасний дизайн", - розповіла дизайнер.

Саме в перероблених під сукні, сорочки, топи піджаках на подіум вийшли моделі, які показали, як можна носити старі речі і при цьому виглядати модно, сучасно і стильно.

Серед моделей була громадська активістка, чемпіонка світу з пара-карате Уляна Пчолкіна, актриса, учасниця Жіночого кварталу Тетяна Песик, креативний продюсер Олексій Гладушевський.

Однією з моделей стала Марічка Падалко - відома українська ведуча ТСН на 1+1. Телезірка зізналася, що в такому образі вона вперше.

Команда дизайнера на UFW (фото: прес-служба)

"Я звикла в новинах бути дуже строгою у своїх сукнях, в прямому і переносному значенні цього слова, а тут присутнє відчуття свободи. Окрема повага дизайнеру, що в епоху погоні за новими речами і низькою еко-відповідальності, яка тільки з'являється, всю свою колекцію Марія створила з гардеробу, апсайклінг", - прокоментувала Падалко.

На подіум Марічка вийшла в чоловічому піджаку, який був зроблений під сукню, з правого боку його прикрашала довга бахрома з еко-шкіри на одній кишені, завершенням образу став широкий пояс на талії.

Зазначимо, що апсайклінг - це креативне вторинне використання, перетворення відходів у предмети мистецтва, побутові вироби, аксесуари, одяг. На відміну від вторинної переробки, не вимагає додаткових виробничих витрат на промислове виробництво. Завданням апсайклінгу є привернення уваги громадськості до питань екології, зменшення кількості сміття і виховання культури відповідального споживання. Техніка апсайклінгу зараз на хвилі популярності у всьому світі. Колекції з вживаних речей створюють дизайнери з Італії, Франції, США.

Організатор Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська переконана, що інклюзія важлива:

"Мені приємно, що українська і світова фешн-індустрія завжди були в центрі вирішення цих проблем або хоча б заявляли, що така проблема існує у світі".

Разом з Марічкою Падалко, професійними моделями на подіум вийшли люди, які в реальному житті щодня стикаються зі стереотипами, що вони не такі: залежно від кольору шкіри, зросту, ваги, своїх фізичних чи інших особливостей.