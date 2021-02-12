В стильном эко-платье: ведущая Маричка Падалко вышла на подиум в трендовом образе

На Ukrainian Fashion Week дизайнер из Львова представила коллекцию из эко-одежды. Известная украинская ведущая Маричка Падалко приняла участие в модном показе.

Как прошло событие и какой главный месседж хотела передать дизайнер и ее модели, читайте ниже.

Молодой дизайнер Maрия Старчак представила свою новую коллекцию "ARMOR". Концепция коллекции затрагивает две важные проблемы в мире. Первая - это техника апсайклинг - вторичное использование вещей с созданием для них нового функционала. Вторая - о правах людей и их равенство. Свою работу дизайнер назвала: "Манифест о соблюдении прав человека независимо от внешности, национальности или гендера".

Маричка Падалко вышла на подиум (фото: пресс-служба)

Основой коллекции дизайнера стали мужские пиджаки из секонд-хенда, которым Старчак дала новую жизнь.

"Чищу их и адаптирую под современный дизайн", - рассказала дизайнер.

Именно в переделанных под платья, рубашки, топы пиджаках на подиум вышли модели, которые показали, как можно носить старые вещи и при этом выглядеть модно, современно и стильно.

Среди моделей была общественная активистка, чемпионка мира по пара-каратэ Ульяна Пчелкина, актриса, участница Женского квартала Татьяна Песик, креативный продюсер Алексей Гладушевский.

Одной из моделей стала Маричка Падалко - известная украинская ведущая ТСН на 1+1. Телезвезда призналась, что в таком образе она впервые.

Команда дизайнера на UFW (фото: пресс-служба)

"Я привыкла в новостях быть очень строгой в своих платьях, в прямом и переносном значении этого слова, а здесь присутствует ощущение свободы. Отдельное уважение дизайнеру, что в эпоху погони за новыми вещами и низкой эко-ответственности, которая только появляется, всю свою коллекцию Мария создала с гардероба, апсайклинг", - прокомментировала Падалко.

На подиум Маричка вышла в мужском пиджаке, который был сделан под платье, с правой стороны наряд украшала длинная бахрома из эко-кожи на одном кармане, завершением образа стал широкий пояс на талии.

Отметим, что апсайклинг - это креативное вторичное использование, преобразование отходов в предметы искусства, бытовые изделия, аксессуары, одежда. В отличие от вторичной переделки, не требует дополнительных производственных затрат на промышленное производство. Задачей апсайклингу является привлечение внимания общественности к вопросам экологии, уменьшение количества мусора и воспитания культуры ответственного потребления. Техника апсайклингу сейчас на волне популярности во всем мире. Коллекции из подержанных вещей создают дизайнеры из Италии, Франции, США

Организатор Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская убеждена, что инклюзия важна:

"Мне приятно, что украинская и мировая фэшн-индустрия всегда были в центре решения этих проблем или хотя бы заявляли, что такая проблема в мире существует".

Вместе с Маричкой Падалко, профессиональными моделями на подиум вышли люди, которые в реальной жизни ежедневно сталкиваются со стереотипами, что они не такие: в зависимости от цвета кожи, роста, веса, своих физических или других особенностей.