Модні образи зі старих речей: стиліст розповіла, як і з чим носити одяг з минулих сезонів

Щоб виглядати стильно, зовсім не обов'язково масово скуповувати речі з нових колекцій. Можна "реанімувати" одяг, покладений в дальній кут шафи, обігравши його з урахуванням останніх трендів. Як це зробити, розповіла стиліст Ганна Пономаренко.

Концепція, якої я дотримуюся в своїй роботі, – розумне і усвідомлене споживання. Це означає, що повністю оновлювати гардероб кожен сезон не варто. Варто поглянути на старі речі свіжим поглядом і надягати їх інакше, – впевнена Ганна.

Вона склала список речей, які можна сміливо використовувати при складанні образів, і пояснила, як краще носити їх у цьому сезоні.

Сорочки. Мова йде про моделі вільної посадки. Їх можна носити поверх тонких светрів і гольфів, а також під светр і світшоти навипуск;

Светри. До цієї категорії я відношу всі в'язані речі. Отже, вдягати їх можна поверх довгих сорочок, блузок навипуск, а також як шарф (дивіться, щоб фактура светри була гладкою, інакше може вийти горб);

Модні блогери люблять експериментувати з речами з минулих колекцій (фото: instagram.com/pernilleteisbaek; instagram.com/modestmira_)

Джинсы. Якщо ваші вузькі прямі або пари у відмінному стані і ви не збираєтеся їх викидати, носити їх з об'ємним/вільним верхом і актуальною взуттям на масивній підошві. Головне правило: зробити центральною в образу більш модну річ або аксесуар;

Спідниці. Завжди можна доповнити широким або вузьким ремінцем, об'ємним/довгим верхом, додати помітний аксесуар. Класно виглядає мікс романтичного і спортивного стилю;

Куртки. Затишні короткі дутики ідеальні як проміжний шар між сорочкою і об'ємним пальто;

Черевики. Носіть їх з актуальними довгими брюками або спробуйте заправити в них широкі штани. Так, ми знову заправляємо штани. Але не завжди.

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