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Стрітстайл на Тижні моди осінь-зима 2022 в Лондоні: кращі образи

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Лондон, Вівторок 22 лютого 2022 12:19
Стрітстайл на Тижні моди осінь-зима 2022 в Лондоні: кращі образи Стрітстайл на Тижні моди осінь-зима 2022 в Лондоні (фото: instagram.com/streetrends; instagram.com/thestyleograph)
Автор: Ольга Турчанікова

Естафета Тижнів моди перейшла Лондону. У британській столиці гості показів традиційно демонструють яскраві образи, немов у відповідь на похмуру погоду.

Найстильніші з них – в нашій добірці.

Тиждень моди сезону осінь-зима 2022/2023 зібрав кращі бренду: свої колекції тут покажуть Simone Rocha, Erdem, Raf Simons, Stefan Cooke & Jake Burt, Labrum і багато інших.

А також привернув увагу гостей з усього світу. З найбільш явних трендів – великі аксесуари, кислотні відтінки, хутряні сумки і елегантне взуття. Беремо до уваги!

Стрітстайл на Тижні моди осінь-зима 2022 в Лондоні: кращі образи

Стрітстайл на Тижні моди осінь-зима 2022 в Лондоні: кращі образиСтрітстайл на Тижні моди осінь-зима 2022 в Лондоні: кращі образиСтрітстайл на Тижні моди осінь-зима 2022 в Лондоні: кращі образиСтрітстайл на Тижні моди осінь-зима 2022 в Лондоні: кращі образиСтрітстайл на Тижні моди осінь-зима 2022 в Лондоні: кращі образиСтрітстайл на Тижні моди осінь-зима 2022 в Лондоні: кращі образиСтрітстайл на Тижні моди осінь-зима 2022 в Лондоні: кращі образиСтрітстайл на Тижні моди осінь-зима 2022 в Лондоні: кращі образи

Стрітстайл на Тижні моди осінь-зима 2022 в Лондоні (фото: instagram.com/streetrends; instagram.com/thestyleograph)

Також дивіться кращі стрітстайл-образи на Тижні моди в Нью-Йорку.

Раніше ми розповідали історію модного будинку Balenciaga – як змінювався бренд від Крістобаля Баленсіаги до Демни Гвасалія.

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