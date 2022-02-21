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Кращі стрітстайл-образи на Тижні моди в Нью-Йорку

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Нью-Йорк, Понеділок 21 лютого 2022 13:34
Кращі стрітстайл-образи на Тижні моди в Нью-Йорку Гості Тижня моди осінь-зима 2022 в Нью-Йорку (фото: instagram.com/mrstreetpeeper)
Автор: Ольга Турчанікова

У Нью-Йорку завершився Тиждень моди сезону осінь-зима 2022. Оскільки американські бренди знову повернулися до офлайн-показів, численним гостям події було де демонструвати свої образи.

Раніше ми вже писали про стильних героїв фешн-Віка. Тепер перед вами – нова порція унікального нью-йоркського стрітстайлу.

Шуби зі штучного хутра, незвичайні бомбери, пишні спідниці, фантазійні сумки і кроп-топи, велика кількість принтів в одному образі і багатошаровість – все це обожнюють модні особистості NYWF. Надихаємося сміливістю героїв і беремо на замітку кращі ідеї.

Кращі стрітстайл-образи на Тижні моди в Нью-ЙоркуКращі стрітстайл-образи на Тижні моди в Нью-ЙоркуКращі стрітстайл-образи на Тижні моди в Нью-ЙоркуКращі стрітстайл-образи на Тижні моди в Нью-ЙоркуКращі стрітстайл-образи на Тижні моди в Нью-ЙоркуКращі стрітстайл-образи на Тижні моди в Нью-ЙоркуКращі стрітстайл-образи на Тижні моди в Нью-ЙоркуКращі стрітстайл-образи на Тижні моди в Нью-ЙоркуКращі стрітстайл-образи на Тижні моди в Нью-ЙоркуКращі стрітстайл-образи на Тижні моди в Нью-ЙоркуКращі стрітстайл-образи на Тижні моди в Нью-ЙоркуКращі стрітстайл-образи на Тижні моди в Нью-ЙоркуКращі стрітстайл-образи на Тижні моди в Нью-ЙоркуКращі стрітстайл-образи на Тижні моди в Нью-ЙоркуКращі стрітстайл-образи на Тижні моди в Нью-ЙоркуКращі стрітстайл-образи на Тижні моди в Нью-ЙоркуКращі стрітстайл-образи на Тижні моди в Нью-ЙоркуКращі стрітстайл-образи на Тижні моди в Нью-ЙоркуКращі стрітстайл-образи на Тижні моди в Нью-ЙоркуКращі стрітстайл-образи на Тижні моди в Нью-ЙоркуКращі стрітстайл-образи на Тижні моди в Нью-ЙоркуКращі стрітстайл-образи на Тижні моди в Нью-Йорку

Кращий стрітстайл на Тижні моди в Нью-Йорку, частина 2 (фото: instagram.com/jessbaumung; instagram.com/aldodecaniz_; instagram.com/mrstreetpeeper)

Також читайте історію модного будинку Balenciaga – як змінювався бренд від Крістобаля Баленсіаги до Демни Гвасалія.

Раніше ми писали, чому бренд Schiaparelli полюбився світу і чому його ненавиділа Коко Шанель.

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