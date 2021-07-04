Робить стрункіше і підкреслює достоїнства: топ-10 секретних прийомів від стиліста для фігури plus size
Який одяг і стилістичні прийоми візуально стрункішою і допомагають приховати проблемні зони? Це питання залишається актуальним в будь–яку пору року, а влітку - особливо.
Стилістка Лайма Рильськакя розсекретила в Instagram професійні прийоми, щоб фігура виглядала виграшно в будь-якому стилі і комплекції.
Топ-10 прийомів для фігури з формами і plus size:
- Чітка лінія плечей, втачной рукав
- Контрастний другий шар одягу
- Легка приталеність
- Відкрита і підкреслена лінія талії
- Баланс довжин верх 2/5, низ 3/5
- Низ прямого крою або трапеція
- Формувати фігуру, а не драпірувати. Уникати надлишків тканини
- Носити сумку в руці або під пахвою
- Велике взуття
- Акцентні аксесуари: сережки, окуляри
Експерт запропонувала надихнутися образами фешн-блогера Ada Oguntodu.
Ілюстративне фото (instagram.com/stylewithlaima)
Чого варто уникати?
- Оверсайз светр або толстовка+звужуються джинси (moms)
- Блузки і туніки трапеція - з'їдають талію, роблять центр фігури повніше
- Баланс довжин верх 3/5 низ 2/5
- Мініатюрна взуття
- Маленькі аксесуари
- Пальто халат
- Горизонталі в найширших місцях
- Скіни і все в обтяжку
Все, що візуально робить силует, схожим на "яйце": вузькі похилі плечі, широка талія і стегна, вузький низ. Фігура візуально виглядає на 1-2 розміри більше. А якщо використовувати прийоми вище, виглядає на 1-2 розміру менше.
Нагадаємо, що раніше стиліст Ксенія Господинова запропонувала топ-3 варіанти зручного трендового літнього взуття.