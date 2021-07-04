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Робить стрункіше і підкреслює достоїнства: топ-10 секретних прийомів від стиліста для фігури plus size

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Неділя 04 липня 2021 13:37
Робить стрункіше і підкреслює достоїнства: топ-10 секретних прийомів від стиліста для фігури plus size Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Який одяг і стилістичні прийоми візуально стрункішою і допомагають приховати проблемні зони? Це питання залишається актуальним в будь–яку пору року, а влітку - особливо.

Стилістка Лайма Рильськакя розсекретила в Instagram професійні прийоми, щоб фігура виглядала виграшно в будь-якому стилі і комплекції.

Топ-10 прийомів для фігури з формами і plus size:

  • Чітка лінія плечей, втачной рукав
  • Контрастний другий шар одягу
  • Легка приталеність
  • Відкрита і підкреслена лінія талії
  • Баланс довжин верх 2/5, низ 3/5
  • Низ прямого крою або трапеція
  • Формувати фігуру, а не драпірувати. Уникати надлишків тканини
  • Носити сумку в руці або під пахвою
  • Велике взуття
  • Акцентні аксесуари: сережки, окуляри

Експерт запропонувала надихнутися образами фешн-блогера Ada Oguntodu.

Робить стрункіше і підкреслює достоїнства: топ-10 секретних прийомів від стиліста для фігури plus size

Робить стрункіше і підкреслює достоїнства: топ-10 секретних прийомів від стиліста для фігури plus size

Робить стрункіше і підкреслює достоїнства: топ-10 секретних прийомів від стиліста для фігури plus size

Робить стрункіше і підкреслює достоїнства: топ-10 секретних прийомів від стиліста для фігури plus size

Робить стрункіше і підкреслює достоїнства: топ-10 секретних прийомів від стиліста для фігури plus size

Робить стрункіше і підкреслює достоїнства: топ-10 секретних прийомів від стиліста для фігури plus size

Робить стрункіше і підкреслює достоїнства: топ-10 секретних прийомів від стиліста для фігури plus size

Робить стрункіше і підкреслює достоїнства: топ-10 секретних прийомів від стиліста для фігури plus size

Робить стрункіше і підкреслює достоїнства: топ-10 секретних прийомів від стиліста для фігури plus size

Ілюстративне фото (instagram.com/stylewithlaima)

Чого варто уникати?

  • Оверсайз светр або толстовка+звужуються джинси (moms)
  • Блузки і туніки трапеція - з'їдають талію, роблять центр фігури повніше
  • Баланс довжин верх 3/5 низ 2/5
  • Мініатюрна взуття
  • Маленькі аксесуари
  • Пальто халат
  • Горизонталі в найширших місцях
  • Скіни і все в обтяжку

Все, що візуально робить силует, схожим на "яйце": вузькі похилі плечі, широка талія і стегна, вузький низ. Фігура візуально виглядає на 1-2 розміри більше. А якщо використовувати прийоми вище, виглядає на 1-2 розміру менше.

Нагадаємо, що раніше стиліст Ксенія Господинова запропонувала топ-3 варіанти зручного трендового літнього взуття.

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