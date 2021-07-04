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Стройнит и подчеркивает достоинства: топ-10 секретных приемов от стилиста для фигуры plus size

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Воскресенье 04 июля 2021 13:37
Стройнит и подчеркивает достоинства: топ-10 секретных приемов от стилиста для фигуры plus size Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Какая одежда и стилистические приемы визуально стройнят и помогают скрыть проблемные зоны? Этот вопрос остается актуальным в любое время года, а летом – особенно.

Стилистка Лайма Рыльская рассекретила в Instagram профессиональные приемы, чтобы фигура выглядела выигрышно в любом стиле и комплекции.

Топ-10 приемов для фигуры с формами и plus size:

  • Четкая линия плеч, втачной рукав
  • Контрастный второй слой одежды
  • Легкая приталенность
  • Открытая и подчеркнутая линия талии
  • Баланс длин верх 2/5, низ 3/5
  • Низ прямого кроя или трапеция
  • Формировать фигуру, а не драпировать. Избегать излишков ткани
  • Носить сумку в руке или подмышкой
  • Крупная обувь
  • Акцентные аксессуары: серьги, очки

Эксперт предложила вдохновиться образами фэшн-блогера Ada Oguntodu.

Стройнит и подчеркивает достоинства: топ-10 секретных приемов от стилиста для фигуры plus size

Стройнит и подчеркивает достоинства: топ-10 секретных приемов от стилиста для фигуры plus size

Стройнит и подчеркивает достоинства: топ-10 секретных приемов от стилиста для фигуры plus size

Стройнит и подчеркивает достоинства: топ-10 секретных приемов от стилиста для фигуры plus size

Стройнит и подчеркивает достоинства: топ-10 секретных приемов от стилиста для фигуры plus size

Стройнит и подчеркивает достоинства: топ-10 секретных приемов от стилиста для фигуры plus size

Стройнит и подчеркивает достоинства: топ-10 секретных приемов от стилиста для фигуры plus size

Стройнит и подчеркивает достоинства: топ-10 секретных приемов от стилиста для фигуры plus size

Стройнит и подчеркивает достоинства: топ-10 секретных приемов от стилиста для фигуры plus size

Иллюстративное фото (instagram.com/stylewithlaima)

Чего стоит избегать?

  • Оверсайз свитер или толстовка+сужающиеся джинсы (moms)
  • Блузки и туники трапеция - съедают талию, делают центр фигуры полнее
  • Баланс длин верх 3/5 низ 2/5
  • Миниатюрная обувь
  • Маленькие аксессуары
  • Пальто халат
  • Горизонтали в самых широких местах
  • Скини и все в обтяжку

Все, что визуально делает силуэт, похожим на "яйцо" : узкие покатые плечи, широкая талия и бедра, узкий низ. Фигура визуально смотрится на 1-2 размера больше. А если использовать приемы выше, смотрится на 1-2 размера меньше.

Напомним, что ранее стилист Ксения Господинова предложила топ-3 варианта удобной трендовой летней обуви.

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