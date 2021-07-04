Стройнит и подчеркивает достоинства: топ-10 секретных приемов от стилиста для фигуры plus size
Какая одежда и стилистические приемы визуально стройнят и помогают скрыть проблемные зоны? Этот вопрос остается актуальным в любое время года, а летом – особенно.
Стилистка Лайма Рыльская рассекретила в Instagram профессиональные приемы, чтобы фигура выглядела выигрышно в любом стиле и комплекции.
Топ-10 приемов для фигуры с формами и plus size:
- Четкая линия плеч, втачной рукав
- Контрастный второй слой одежды
- Легкая приталенность
- Открытая и подчеркнутая линия талии
- Баланс длин верх 2/5, низ 3/5
- Низ прямого кроя или трапеция
- Формировать фигуру, а не драпировать. Избегать излишков ткани
- Носить сумку в руке или подмышкой
- Крупная обувь
- Акцентные аксессуары: серьги, очки
Эксперт предложила вдохновиться образами фэшн-блогера Ada Oguntodu.
Иллюстративное фото (instagram.com/stylewithlaima)
Чего стоит избегать?
- Оверсайз свитер или толстовка+сужающиеся джинсы (moms)
- Блузки и туники трапеция - съедают талию, делают центр фигуры полнее
- Баланс длин верх 3/5 низ 2/5
- Миниатюрная обувь
- Маленькие аксессуары
- Пальто халат
- Горизонтали в самых широких местах
- Скини и все в обтяжку
Все, что визуально делает силуэт, похожим на "яйцо" : узкие покатые плечи, широкая талия и бедра, узкий низ. Фигура визуально смотрится на 1-2 размера больше. А если использовать приемы выше, смотрится на 1-2 размера меньше.
Напомним, что ранее стилист Ксения Господинова предложила топ-3 варианта удобной трендовой летней обуви.