Сумки, окуляри та рукавички: стиліст показала, як носити аксесуари з одягом взимку 2021-22

Кожен стиліст підтвердить: питання про аксесуари і як їх поєднувати не закінчуються ніколи. І не дивно: аксесуари, безумовно, доповнюють образ, роблять його закінченим, можуть бути як колірним продовженням, так і акцентом в образі. Головне - щоб лук був гармонійним.