ru ua
Пн, 08 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Сумки, окуляри та рукавички: стиліст показала, як носити аксесуари з одягом взимку 2021-22

Новость на русском →
Понеділок 08 листопада 2021 20:01
Сумки, окуляри та рукавички: стиліст показала, як носити аксесуари з одягом взимку 2021-22 Сумка теж вважається аксесуаром (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Кожен стиліст підтвердить: питання про аксесуари і як їх поєднувати не закінчуються ніколи. І не дивно: аксесуари, безумовно, доповнюють образ, роблять його закінченим, можуть бути як колірним продовженням, так і акцентом в образі. Головне - щоб лук був гармонійним.

Стиліст Ганна Мішаївна розповіла у своєму Instagram, які прикраси використовувати восени і взимку.

Сумки, окуляри та рукавички: стиліст показала, як носити аксесуари з одягом взимку 2021-22Як підібрати аксесуари в осінню і зимову пору (фото: instagram.com/hoskelsa)

Шарфи, хустки, головні убори, ремені, рукавички, окуляри, парасольки, сумки (теж будемо їх вважати аксесуарами) - всі ці речі сміливо можна вплітати в образ в холодну пору року.

  • Шарф + сумка, рукавички + взуття, шарф + ремінь, окуляри + рукавички, рукавички + ремінь , сумка + ремінь і т. д., поєднання цих аксесуарів може бути колірним акцентом.
  • А можна вибрати аксесуари в тон одягу, принта. Наприклад, штани в жовту клітку + жовтий шарф / сумка / ремінь і т. д., але не все відразу, тільки один з них.

Отже, аксесуари можна взяти

  1. в тон верху
  2. в тон низу
  3. в тон взуття
  4. в тон з поясом
  5. в тон принта
  6. в тон верхнього одягу
  7. може бути продовженням декількох кольорів комплекту
  8. може бути акцентом.

Як поєднувати аксесуари цієї осені і взимку: приклади луків

  • Шарф в тон сумці

Сумки, окуляри та рукавички: стиліст показала, як носити аксесуари з одягом взимку 2021-22Сумки, окуляри та рукавички: стиліст показала, як носити аксесуари з одягом взимку 2021-22

  • Контрастний або монохромний образ

Сумки, окуляри та рукавички: стиліст показала, як носити аксесуари з одягом взимку 2021-22Сумки, окуляри та рукавички: стиліст показала, як носити аксесуари з одягом взимку 2021-22

  • Сумка "перегукується" з взуттям

Сумки, окуляри та рукавички: стиліст показала, як носити аксесуари з одягом взимку 2021-22З приходом холодів аксесуари нікуди не діваються (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

Раніше стиліст показала найтрендовіші моделі черевик на зиму.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Як з України потрапити на перший матч Шевченка у "Дженоа": інструкція для фанатів
Як з України потрапити на перший матч Шевченка у "Дженоа": інструкція для фанатів