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Тепло і стильно: Наталія Водянова підкорила мережу сміливим вбранням для холодів

Новость на русском → Росія, Понеділок 21 грудня 2020 18:32
Тепло і стильно: Наталія Водянова підкорила мережу сміливим вбранням для холодів Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Наталя Водянова, яка вирушила в подорож з дітьми від першого шлюбу, буквально засипала мережу яскравими фото з усіх куточків своєї батьківщини. Примітно, що модель, якій доводиться максимально утеплятися у зв'язку з суворими погодними умовами, залишається стильною і чарівною. Беремо приклад!

Один з останніх образів просто підірвав мережу - Наталя показала, як незвично поєднувати відразу кілька видів одягу. Так, філантроп і мама п'ятьох дітей вибрала на черговий вихід вельми незвичайний наряд. Його склали червоний джемпер, гірчичного відтінку штани, а також чорна спідниця з вишитими на ній трояндами. В доповнення до вбрання Водянова приміряла об'ємні утеплені черевики. Таке поєднання зробило образ зухвалим і неймовірно стильним. Наталя виглядала так, ніби щойно зійшла з подіуму. У той час як вона перебувала в дорозі.

Тепло і стильно: Наталія Водянова підкорила мережу сміливим вбранням для холодівНаталя в новому сміливому образі (фото: instagram.com/natasupernova)

"Красуня", "Дуже колоритно!", "Вау, ви шикарні", "Чудова ідея", - тут же відгукнулися фанати 38-річної моделі. Багато хто відзначив, що вона виглядає як завжди молодо і свіжо, не змінюючись з роками.

Раніше ми писали, що Водянова показала спільне фото з дітьми на початку їхньої подорожі. На знімку мама і діти зображені в стильних образах і виглядають щасливими і красивими, точно як мама.

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