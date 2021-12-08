ru ua
Чт, 09 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Тепло і затишно: стиліст назвала 7 незамінних речей з трикотажу на зиму 2022

Новость на русском →
Середа 08 грудня 2021 20:01
Тепло і затишно: стиліст назвала 7 незамінних речей з трикотажу на зиму 2022 Трикотаж - це зручно (фото: instagram.com/josefinehj)
Автор: Тетяна Турчанікова

Якщо вас попросять назвати найтрендовыший і "найносибельныший" матеріал 2021 року, без сумнівів, називайте трикотаж! Стильні та комфортні, вироби з трикотажу відмінно сідають на будь-яку фігуру, не сковують рухів і допомагають образу заграти новими фарбами. Саме тому його обирають і зірки, і просто любительки вдягатися модно.

Тож у 2022-му без трикотажу - теж нікуди! Стиліст Файіла Кадирова з своєму Instagram показала 7 зимових речей з трикотажу, які стануть в нагоді в шафі кожній.

Тепло і затишно: стиліст назвала 7 незамінних речей з трикотажу на зиму 2022Трикотажний костюм (фото: instagram.com/josefinehj)

Актуальні тенденції в зимовому сезоні:

  • камбек з 90-х - светр з коміром поло

Тепло і затишно: стиліст назвала 7 незамінних речей з трикотажу на зиму 2022

  • трикотажний костюм - трендова річ, яка таїть в собі небезпеку оголити недосконалості фігури

Тепло і затишно: стиліст назвала 7 незамінних речей з трикотажу на зиму 2022

  • кардиган з принтом - найпростіше рішення, щоб образ "заграв"

Тепло і затишно: стиліст назвала 7 незамінних речей з трикотажу на зиму 2022

  • трикотажні легінси - підкреслять струнку фігуру і попу, як горіх

Тепло і затишно: стиліст назвала 7 незамінних речей з трикотажу на зиму 2022

  • об'ємний светр зігріє в холоди

Тепло і затишно: стиліст назвала 7 незамінних речей з трикотажу на зиму 2022

  • кольоровий трикотаж - коли хочеться трохи оживити свій гардероб

Тепло і затишно: стиліст назвала 7 незамінних речей з трикотажу на зиму 2022

  • балаклава / капор - висловлюючись мовою фігурного катання - елемент рівня ультра-сі, не кожен зможе грамотно вписати його в свій гардероб. Або, по-іншому, головний убір для тих, хто любить викликати подив у оточуючих.

Тепло і затишно: стиліст назвала 7 незамінних речей з трикотажу на зиму 2022Трикотаж на зиму 2021-2022 (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст показала найстильнішу зимове взуття на плоскому ходу 2021-2022.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Як миттєво очистити машину від льоду та інею: топ-3 порад водіям
Як миттєво очистити машину від льоду та інею: топ-3 порад водіям