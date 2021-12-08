Тепло і затишно: стиліст назвала 7 незамінних речей з трикотажу на зиму 2022

Якщо вас попросять назвати найтрендовыший і "найносибельныший" матеріал 2021 року, без сумнівів, називайте трикотаж! Стильні та комфортні, вироби з трикотажу відмінно сідають на будь-яку фігуру, не сковують рухів і допомагають образу заграти новими фарбами. Саме тому його обирають і зірки, і просто любительки вдягатися модно.