Тепло и уютно: стилист назвала 7 незаменимых вещей из трикотажа на зиму 2022

Если вас попросят назвать самый трендовый и самый "носибельный" материал 2021 года, без сомнений, называйте трикотаж! Стильные и комфортные, изделия из трикотажа отлично садятся на любую фигуру, не сковывают движений и помогают образу заиграть новыми красками. Именно потому его выбирают и звезды, и просто любительницы принарядиться.