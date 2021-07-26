Тонка грань: стиліст розповіла, як вибрати взуття в спортивному стилі
Взуття в спортивному стилі зараз дуже популярне і носиться практично з усім - однак слід все ж відрізняти його від чисто спортивного взуття, яке використовується саме для спорту. Грань тут дуже тонка, часто без прикладів невловима.
Стиліст Віка Барва поділилася корисними порадами в Instagram, як же правильно вибрати взуття в спортивному стилі для створення актуальних міських луків.
Експерт приготувала приклади з сандалями і кросівками і різними варіантами міського одягу:
Під сукні можна будь-яке спортивне взуття? Звичайно, ні. Дуже багато залежить від фасону самої сукні і від взуття теж. У приклад я взяла базове, лаконічне плаття з бавовни, яке відмінно виглядає з взуттям в спорт. стилі, особливо якщо доповнити його джинсовою курткою.
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Зверніть увагу, як спортивне взуття (зліва) випадає з образу, воно ніби живе окремим життям на відміну від взуття справа.
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Якщо ви бачите в магазині взуття, яке відмінно уявляєте в горах, в спорт залі, на стадіоні - це явна ознака саме спортивного взуття і всі деталі, підошва, застібки будуть кричати про те, що воно буде зручне саме в тих умовах.
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А ось взуття в спортивному стилі лише буде мімікрувати під спорт, спортивним взуттям не будучи, в ньому банально буде незручно бігати і стрибати.
Якщо хочете універсальний варіант, віддайте перевагу шкірі і замші у виконанні верху взуття і лаконічному дизайну.
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Більш розслаблене плаття по ідеї має витримувати і більш розслаблене взуття, але ступінь розслабленості теж важлива. Як бачите, взуття зліва також випадає з образу - воно занадто спортивне.
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Візьмемо костюм, спеціально взяла з шортами, щоб внести нотку спорту безпосередньо в костюмі. Що ми бачимо? Аналогічно, таке відчуття, що взуття зліва потрапило сюди випадково, навіть топ з костюма для спорту не рятує ситуацію.
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Ви скажете: а як же джинси? Так, з ними простіше. Взуття зліва виглядає більш органічно, особливо якщо взяти рюкзак і футболку зі спортивними елементами. Але закрийте ліве взуття, і ви побачите, як більш міський варіант витягує образ на порядок вище в ієрархії стилю.
Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)
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