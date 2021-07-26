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Тонкая грань: стилист рассказала, как выбрать обувь в спортивном стиле

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Понедельник 26 июля 2021 08:37
Тонкая грань: стилист рассказала, как выбрать обувь в спортивном стиле Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Обувь в спортивном стиле сейчас очень популярна и носится практически со всем - однако следует все же отличать ее от чисто спортивной обуви, которая используется именно для спорта. Грань здесь очень тонкая, часто без примеров неуловимая.

Стилист Вика Барва поделилась полезными советами в Instagram, как же правильно выбрать обувь в спортивном стиле для создания актуальных городских луков.

Эксперт приготовила примеры с сандалиями и кроссовками и разными вариантами городской одежды:

Под платья можно любую спортивную обувь? Конечно, нет. Очень многое зависит от фасона самого платья и от обуви тоже. В пример я взяла базовое, лаконичное платье из хлопка, которое отлично смотрится с обувью в спорт. стиле, особенно если дополнить его джинсовой курткой.

Обратите внимание, как спортивная обувь (слева) выпадает из образа, она как будто живет отдельной жизнью в отличии от обуви справа.

Тонкая грань: стилист рассказала, как выбрать обувь в спортивном стиле

Если вы видите в магазине обувь, которую отлично представляете в горах, в спорт зале, на стадионе - это явный признак именно спортивной обуви и все детали, подошва, застежки будут кричать о том, что она будет удобна именно в тех условиях.

А вот обувь в спортивном стиле лишь будет мимикрировать под спорт, спортивной обувью не являясь, в ней банально будет неудобно бегать и прыгать.
Если хотите универсальный вариант, отдайте предпочтение коже и замше в исполнении верха обуви и лаконичному дизайну.

Тонкая грань: стилист рассказала, как выбрать обувь в спортивном стиле

Более расслабленное платье по идее должно выдерживать и более расслабленную обувь, но степень расслабленности тоже важна. Как видите, обувь слева также выпадает из образа – она слишком спортивная.

Тонкая грань: стилист рассказала, как выбрать обувь в спортивном стилеТонкая грань: стилист рассказала, как выбрать обувь в спортивном стиле

Возьмем костюм, специально взяла с шортами, чтоб внести нотку спорта непосредственно в костюме. Что мы видим? Аналогично, такое ощущение, что обувь слева попала сюда случайно, даже топ из костюма для спорта не спасает ситуацию.

Тонкая грань: стилист рассказала, как выбрать обувь в спортивном стилеТонкая грань: стилист рассказала, как выбрать обувь в спортивном стиле

Вы скажете: а как же джинсы? Да, с ними проще. Обувь слева выглядит более органично, особенно если взять рюкзак и футболку со спортивными элементами. Но закройте левую обувь, и вы увидите, как более городской вариант вытягивает образ на порядок выше в иерархии стиля.

Тонкая грань: стилист рассказала, как выбрать обувь в спортивном стилеТонкая грань: стилист рассказала, как выбрать обувь в спортивном стилеИллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

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