Топ-5 помилок, які вбивають ваш образ
Давайте чесно, всі ми хочемо отримувати від життя максимум, тому нам важливо справляти правильне враження на оточуючих. Так ось правильне враження - це про трансляцію впевненості, самодостатності, здорової елегантності, легкості і відчуття "на одній хвилі" з співрозмовником. Якою б розумною ви не були, але зустрічають по одягу. Стиліст Катрін Дойл розповіла, які дрібниці можуть зіпсувати весь образ і відповідно, враження про вас.
Топ-5 популярних помилок, які просто-таки "вбивають" образ, модний експерт перерахувала у своєму Instagram.
Ваш бездоганний образ складається з деталей, і навіть найменша може зіпсувати все враження від навіть найдорожчого комплекту одягу.
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Чого варто уникати, щоб виглядати ідеально?
1. Погана посадка одягу по фігурі
2. Одяг не за віком
3. Надмірна засмага і надмірне використання автозасмаги
4. Кричущий манікюр
5. Відсутність охайності
⠀Ілюстративне фото (instagram.com/katrin_doyle_)
Раніше стиліст Ксенія Господінова назвала 4 варіанти, з чим носити кардиган, щоб виглядати стильно.