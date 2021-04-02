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Топ-5 помилок, які вбивають ваш образ

Новость на русском → П'ятниця 02 квітня 2021 14:21
Топ-5 помилок, які вбивають ваш образ Ілюстративне фото (unsplash.com)
Автор: Lite

Давайте чесно, всі ми хочемо отримувати від життя максимум, тому нам важливо справляти правильне враження на оточуючих. Так ось правильне враження - це про трансляцію впевненості, самодостатності, здорової елегантності, легкості і відчуття "на одній хвилі" з співрозмовником. Якою б розумною ви не були, але зустрічають по одягу. Стиліст Катрін Дойл розповіла, які дрібниці можуть зіпсувати весь образ і відповідно, враження про вас.

Топ-5 популярних помилок, які просто-таки "вбивають" образ, модний експерт перерахувала у своєму Instagram.

Ваш бездоганний образ складається з деталей, і навіть найменша може зіпсувати все враження від навіть найдорожчого комплекту одягу.

Чого варто уникати, щоб виглядати ідеально?

1. Погана посадка одягу по фігурі

Топ-5 помилок, які вбивають ваш образ

2. Одяг не за віком

Топ-5 помилок, які вбивають ваш образ

3. Надмірна засмага і надмірне використання автозасмаги

Топ-5 помилок, які вбивають ваш образ

4. Кричущий манікюр

Топ-5 помилок, які вбивають ваш образ

5. Відсутність охайності

Топ-5 помилок, які вбивають ваш образ
Ілюстративне фото (instagram.com/katrin_doyle_)

Раніше стиліст Ксенія Господінова назвала 4 варіанти, з чим носити кардиган, щоб виглядати стильно.

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