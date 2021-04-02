Топ-5 ошибок, которые убивают ваш образ
Давайте честно, все мы хотим получать от жизни максимум, поэтому нам важно производить правильное впечатление на окружающих. Так вот правильное впечатление - это про трансляцию уверенности, самодостаточности, здоровой элегантности, лёгкости и ощущения "на одной волне" с собеседником. Какой бы умной вы не были, но встречают по одежке. Стилист Катрин Дойл рассказала, какие мелочи могут испортить весь образ и соответственно, впечатление о вас.
Топ-5 популярных ошибок, которые просто-таки "убивают" образ, модный эксперт перечислила в своем Instagram.
Ваш безупречный образ состоит из деталей, и даже самая маленькая может испортить все впечатление от даже самого дорогого комплекта одежды.
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Чего же стоит избегать, чтобы выглядеть идеально?
1. Плохая посадка одежды по фигуре
2. Одежда не по возрасту
3. Чрезмерный загар и чрезмерное использование автозагара
4. Кричащий маникюр
5. Отсутствие опрятности
⠀Иллюстративное фото (instagram.com/katrin_doyle_)
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