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Топ-5 ошибок, которые убивают ваш образ

Новина українською → Пятница 02 апреля 2021 14:21
Топ-5 ошибок, которые убивают ваш образ Иллюстративное фото (unsplash.com)
Автор: Lite

Давайте честно, все мы хотим получать от жизни максимум, поэтому нам важно производить правильное впечатление на окружающих. Так вот правильное впечатление - это про трансляцию уверенности, самодостаточности, здоровой элегантности, лёгкости и ощущения "на одной волне" с собеседником. Какой бы умной вы не были, но встречают по одежке. Стилист Катрин Дойл рассказала, какие мелочи могут испортить весь образ и соответственно, впечатление о вас.

Топ-5 популярных ошибок, которые просто-таки "убивают" образ, модный эксперт перечислила в своем Instagram.

Ваш безупречный образ состоит из деталей, и даже самая маленькая может испортить все впечатление от даже самого дорогого комплекта одежды.

Чего же стоит избегать, чтобы выглядеть идеально?

1. Плохая посадка одежды по фигуре

Топ-5 ошибок, которые убивают ваш образ

2. Одежда не по возрасту

Топ-5 ошибок, которые убивают ваш образ

3. Чрезмерный загар и чрезмерное использование автозагара

Топ-5 ошибок, которые убивают ваш образ

4. Кричащий маникюр

Топ-5 ошибок, которые убивают ваш образ

5. Отсутствие опрятности

Топ-5 ошибок, которые убивают ваш образ
Иллюстративное фото (instagram.com/katrin_doyle_)

Ранее стилист Ксения Господинова назвала 4 варианта, с чем носить кардиган, чтобы выглядеть стильно.

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