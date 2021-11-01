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Топ-6 способів: іміджмейкер показала, як залишатися стильною в пуховику

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Понеділок 01 листопада 2021 20:01
Топ-6 способів: іміджмейкер показала, як залишатися стильною в пуховику Пуховики головне правильно "оформити" іншим одягом (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Виглядати яскраво, стильно, вишукано, загалом, так, щоб перехожі із захопленням оберталися вам услід, можна навіть в теплому і затишному пуховику.

Стиліст Фаїла Кадирова в своєму Instagram розповіла, як урізноманітнити навіть найнудніший лук в пуховику.

Топ-6 способів: іміджмейкер показала, як залишатися стильною в пуховикуПуховик - і тепло, і стильно (фото: pexels.com)

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Топ-6 способів виглядати стильно і яскраво в пуховику

  • Розбавляємо образ об'ємним шарфом з контрастним принтом (такі шарфи в тренді другий сезон).

Топ-6 способів: іміджмейкер показала, як залишатися стильною в пуховику

  • В пуховику виглядати стильно можна, якщо замінити обридлі штани на теплі трикотажні плаття або спідницю.

Топ-6 способів: іміджмейкер показала, як залишатися стильною в пуховику

  • Вдихнути життя в похмурий осінньо-зимовий образ допоможе акцентна сумка (до речі, сумку можна вибрати будь-яку - зараз немає жорстких рамок).

Топ-6 способів: іміджмейкер показала, як залишатися стильною в пуховику

  • додати образу перчинки допоможе акцентний головний убір (асортимент в магазинах представлений широкий).

Топ-6 способів: іміджмейкер показала, як залишатися стильною в пуховику

  • Витончено і струнко в холоди можна виглядати, якщо скласти образ в монохром (єдиний колірний блок створить у вашому образі вертикаль).

Топ-6 способів: іміджмейкер показала, як залишатися стильною в пуховику

  • Ну і нарешті, пуховик на поясі / кулісці допоможе зберегти жіночні форми і дозволить вам не виглядати "квадратиком".

Топ-6 способів: іміджмейкер показала, як залишатися стильною в пуховикуЯк залишатися в тренді в пуховику (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст назвала абсолютні мастхеви зимового гардеробу.

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