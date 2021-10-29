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Стануть в нагоді в кожній шафі: стиліст назвала мастхеви зимового гардеробу

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П'ятниця 29 жовтня 2021 11:01
Стануть в нагоді в кожній шафі: стиліст назвала мастхеви зимового гардеробу Об'ємний светр стане в нагоді, починаючи з зими (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Зима наближається. А щоб вона була теплою і стильною, варто заздалегідь запастися найкомфортнішими, знову ж таки, теплими і трендовими речами.

Список саме таких речей підготувала в своєму Instagram стиліст Ольга Стильно-доступно.

Підготувала для вас пост-шпаргалку по зимовому гардеробу. Звичайно, всі гардероби індивідуальні і деякі пункти можуть вам не підходити, але є позиції, які об'єднують більшість.

Стануть в нагоді в кожній шафі: стиліст назвала мастхеви зимового гардеробу

Тепло, затишно, стильно (фото: instagram.com/leoniehanne)

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Мастхеви зимового гардеробу: список

  • Об'ємний светр

Стануть в нагоді в кожній шафі: стиліст назвала мастхеви зимового гардеробу

  • Черевики / челсі

Стануть в нагоді в кожній шафі: стиліст назвала мастхеви зимового гардеробу

  • Пуховики довжини міді

Стануть в нагоді в кожній шафі: стиліст назвала мастхеви зимового гардеробу

  • Трикотажні костюми

Стануть в нагоді в кожній шафі: стиліст назвала мастхеви зимового гардеробу

  • Чоботи з широких халявою

Стануть в нагоді в кожній шафі: стиліст назвала мастхеви зимового гардеробу

  • Шапка-біні

Стануть в нагоді в кожній шафі: стиліст назвала мастхеви зимового гардеробу

Утеплюємося стильно! (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раніше стиліст розповіла, як виглядати дорого, не витративши всю зарплату.

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