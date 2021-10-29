Стануть в нагоді в кожній шафі: стиліст назвала мастхеви зимового гардеробу
Об'ємний светр стане в нагоді, починаючи з зими (фото: instagram.com/leoniehanne)
Зима наближається. А щоб вона була теплою і стильною, варто заздалегідь запастися найкомфортнішими, знову ж таки, теплими і трендовими речами.
Список саме таких речей підготувала в своєму Instagram стиліст Ольга Стильно-доступно.
Підготувала для вас пост-шпаргалку по зимовому гардеробу. Звичайно, всі гардероби індивідуальні і деякі пункти можуть вам не підходити, але є позиції, які об'єднують більшість.
Тепло, затишно, стильно (фото: instagram.com/leoniehanne)
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Мастхеви зимового гардеробу: список
- Об'ємний светр
- Черевики / челсі
- Пуховики довжини міді
- Трикотажні костюми
- Чоботи з широких халявою
- Шапка-біні
Утеплюємося стильно! (фото: instagram.com/stilnodostupno)
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