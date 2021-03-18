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Total denim в моді: Айріс Лоу показала, як стильно поєднувати кілька джинсових речей

Автор: Lite

Айріс Лоу продемонструвала своїм шанувальникам новий весняний образ, який склався з декількох джинсових речей. Вийшло незвично і стильно, надихаємося!

Фото юна дочка популярного голлівудського актора Джуда Лоу поділилася у своєму блозі.

"Склала весь свій аутфіт навколо цієї сумки, тому що вона ", - написала Айріс, акцентуючи увагу на крихітній сумочці від Dior. Обличчям цього будинку модель стала зовсім недавно і, як видно, не може натішитися цим фактом.

На прогулянку Айріс олягла сині джинси в дусі 90-х, білий укорочений топ, а також короткий жакет на гудзиках з деніму іншого відтінку. Доповнили лук вже згадана вище і джинсова сумка панама з довгими зав'язками.

Новий образ Айріс Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)

Айріс також зробила свій улюблений макіяж зі стрілками, намальованими підводкою, світлими бровами і злегка промальованими помадою губами. Своїм розкішним зовнішнім виглядом старша з дочок Джуда Лоу просто підкорила фанатів.

"Краса", "Твої образи чудові", "Ікона", "Це любов", - пишуть фоловери. Частина коментарів торкнулася і б'юті-перевтілень дівчини: "Ти знебарвили свої брови?", "Знебарвлені брови - це щось", - захоплюються шанувальники.

Не так давно Айріс поділилася стильною зйомкою у спідній білизні.

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Новини України модастильтрендДжуд Лоуотецдочь
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