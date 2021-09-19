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Total knit і бахрома: стиліст назвала гарячі тренди осінь-зима 2021-2022

Автор: Марина Настевич

В першу чергу, не забувайте, що тренд це всього лише сезонне явище, але не основа вашого гардеробу. Якщо з перерахованих модних спалахів вам нічого не відгукнулося - залишайте свій вектор стилю і продовжуйте насолоджуватися ним. Що ж буде модним в цьому сезоні?

Стиліст Катрін Дойл перерахувала в Instagram гарячі тренди на осінь-зиму 2021-2022.

Бахрома тепер не тільки елемент вечірніх нарядів, а й повсякденних комплектів.

Еко-хутро продовжує займати позицію трендів. Екологічність і усвідомлене споживання набирає обертів з кожним новим сезоном. Все більша кількість брендів відмовляються від натурального хутра на користь штучного.



Стьобаний верхній одяг - сам по собі вже виглядає незвично і не вимагає додаткової стилізації, а крім цього практичність і функціональність роблять його максимально носибельним.



Екстрадовгі рукави. Тут треба бути уважним дівчаткам невисокого зросту - закриті зап'ястя завжди вкорочують зріст і додають обсяг.



Total knit - новий виток популярності знаходить трикотаж. Total look з трикотажу максимально актуальний в цьому сезоні. Але варто звертати увагу на щільність виробу і фасон.


Ілюстративне фото (instagram.com/katrin_doyle_)⠀

Ну і вишенькою на торті, якій особисто я дуже рада, в цьому сезоні є яскраві кольори.

Кольоротерапія в цьому році - це найкраще, що могло бути восени. Яскравий одяг, аксесуари та взуття - займуть полиці магазинів. Жовтий, як заповідав Pantone, насичений помаранчевий або неоново-фіолетовий - кращі претенденти замість нейтральних відтінків.

Нагадаємо, раніше стиліст розповіла, з чим правильно поєднувати взуття і як слід носити шкарпетки з різним одягом.

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Модні тренди