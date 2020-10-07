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Трендові прикраси осені 2020: стиліст показала актуальні варіанти

Новость на русском → Середа 07 жовтня 2020 17:39
Трендові прикраси осені 2020: стиліст показала актуальні варіанти Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Стиліст розповіла про модні прикрасах для міжсезоння і навчила комбінувати джинси з верхнім одягом

Збираючи образ для холодного сезону, не варто забувати про його акценти, здатні гармонійно доповнити і відшліфувати лук – прикраси. Стиліст Кріна Капріелова представила в Instagram актуальні модні аксесуари та доповнення, на які варто звернути увагу.

Стиліст перерахувала трендові прикраси сезону осінь-зима 2020-2021.

1.Ланцюги залишаються, тому що 90-ті досі правлять балом.

Трендові прикраси осені 2020: стиліст показала актуальні варіанти

Трендові прикраси осені 2020: стиліст показала актуальні варіанти

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

2.Великі каблучки теж нікуди не пішли. Персні були помічені навіть на рукавичках.

Трендові прикраси осені 2020: стиліст показала актуальні варіанти

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

3.Кафи на вушну раковину.

4.Сумочки на мотузочці - новий тренд.

Трендові прикраси осені 2020: стиліст показала актуальні варіанти

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

5.Моно-сережка або асиметричні моделі сережок. Зручний тренд, особливо коли втратив одну сережку.

Трендові прикраси осені 2020: стиліст показала актуальні варіанти

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

6.Перли продовжуємо носити, тому що модно і жіночно.

Трендові прикраси осені 2020: стиліст показала актуальні варіанти

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

7. Актуальні чокери не тільки нагадують панк, але і в'язані

Трендові прикраси осені 2020: стиліст показала актуальні варіанти

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Також стиліст представила актуальні комбінації джинсів з верхнім демісезонним одягом. Коли одягаєш джинси, то здається, що до них підійде абсолютно будь-який верхній одяг. Але коли починаєш міряти, все виявляється інакше. Що впливає на це?

Особливості фігури

Наприклад, якщо стегна широкі, то верхній одяг повинен закінчуватися на самій тонкій частині стегон.

Пропорції

Якщо ви невеликого зросту і хочете носити укорочені джинси, то ваш верхній одяг повинна бути пропорційний вашій фігурі і образу в цілому.

Фасони

Наприклад: джинси sloochy мають розширення в стегнах. Тут фасон верхнього одягу повинен прикривати об'єм в стегнах або навпаки демонструвати стегна, якщо вони вузькі.

Трендові прикраси осені 2020: стиліст показала актуальні варіанти

Трендові прикраси осені 2020: стиліст показала актуальні варіанти

Трендові прикраси осені 2020: стиліст показала актуальні варіанти

Трендові прикраси осені 2020: стиліст показала актуальні варіанти

Трендові прикраси осені 2020: стиліст показала актуальні варіанти

Трендові прикраси осені 2020: стиліст показала актуальні варіанти

Трендові прикраси осені 2020: стиліст показала актуальні варіанти

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Нагадаємо, що раніше стиліст Анастасія розповіла, як правильно вибрати ремінь до образу.

До речі,дизайнер Андре Тан назвав основні антитренди осені 2020.

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