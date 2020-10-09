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Краватки, латекс і прозоре взуття: тренди осені 2020 для найсміливіших модниць

Новость на русском → П'ятниця 09 жовтня 2020 15:00
Краватки, латекс і прозоре взуття: тренди осені 2020 для найсміливіших модниць Модні тренди осені 2020 (фото: instagram.com/beatricegigli_)
Автор: Lite

Кожен сезон дизайнери одягу вражають своєю винахідливістю

Тренди кардинально змінюються мало не зі швидкістю світла. Здавалося б, ще вчора всі носили вузько приталені джинси, а зараз, як би іронічно це не звучало, такі штани вважаються вчорашнім днем. До речі, цього літа в моді були широкі джинси з прямим кроєм, а зараз завзяті модниці викидають їх у сміттєвий бак, адже ця модель застаріла, а на заміну прийшли брюки моделі "кльош".

Отже, щоб залишатися модною необхідно невпинно стежити за новинами дизайнерського світу.

Парадоксально, але більшість нових трендів здаються на перший погляд не привабливими, а дивакуватими. Наприклад, коли в 2017-му році модним став піджак-оверсайз, безліч людей висловлювали обурення з цього приводу і сміялися, вважаючи кумедною таку модель жакета. Але з часом піджак-оверсайз став незамінним елементом гардеробу, у 2020-му він вже нікому не здається кумедним.

Краватки, латекс і прозоре взуття: тренди осені 2020 для найсміливіших модниць

Піджак-оверсайз (фото: instagram.com/danielwellington)

Краватки, латекс і прозоре взуття: тренди осені 2020 для найсміливіших модниць

Піджак-оверсайз (фото: instagram.com/stradivarius)

Іноді мода настільки прогресивна, що нам потрібен час, аби зрозуміти суть дизайнерських ідей.

У цій статті зібрані найбільш екстраординарні тренди осені 2020-го. Якщо ви готові експериментувати з одягом, що на перший погляд здається не привабливим і дуже дивакуватим, тоді читайте далі.

Жіночі костюми в діловому стилі

Останнім часом мода стрімко рухається у напрямку унісекс. Можливо, це пов'язано з популярністю фемінізму і боротьбою за рівні права.

Рожеві сукні, як і вся гендерно не нейтральна тематика, відходять у минуле. Відповідно, й одяг стає все більш універсальним, межа між чоловічим і жіночим стилем поступово розмивається.

Краватки, латекс і прозоре взуття: тренди осені 2020 для найсміливіших модницьКраватки, латекс і прозоре взуття: тренди осені 2020 для найсміливіших модницьЖіночий костюм (фото: instagram.com/emporioarmani)

Краватки, латекс і прозоре взуття: тренди осені 2020 для найсміливіших модниць

Жіночий костюм (фото: instagram.com/dior)

Краватки, латекс і прозоре взуття: тренди осені 2020 для найсміливіших модниць

Жіночий костюм (фото: instagram.com/hm)

Штани, що нагадують шаровари

В тренди увірвалися брюки прямого крою, які схожі на ковбойські або ж на козацькі шаровари. Офіційна назва таких штанів - кльош.

Цікаво, що ця модель привернула увагу багатьох підлітків ще у минулому році. Гуляючи по місту у 2019-му можна було часто побачити юних людей одягнених у кльош. А сьогодні цей тренд активно набирає популярність не тільки серед тінейджерів. Ймовірно, вже через місяць штани цього фасону стануть незамінною частиною гардеробу кожної дівчини.

Краватки, латекс і прозоре взуття: тренди осені 2020 для найсміливіших модниць

Штани моделі "кльош" (фото: instagram.com/freepeople)

Краватки, латекс і прозоре взуття: тренди осені 2020 для найсміливіших модниць

Штани моделі "кльош" (фото: instagram.com/prada)

Краватки, латекс і прозоре взуття: тренди осені 2020 для найсміливіших модниць

Штани моделі "кльош" (фото: instagram.com/maisonvalentino)

Краватки, латекс і прозоре взуття: тренди осені 2020 для найсміливіших модниць

Штани моделі "кльош" (фото: instagram.com/freepeople)

Прозорі і міні сумочки

Цієї осені в ім'я моди жінки носять власні речі у досить не практичних сумочках.

У маленькі торбинки дуже важко розмістити всі необхідні речі. У той же час, прозора пластикова сумочка розповість про вас все. Наприклад, оточуючі будуть проінформовані про дати Вашого менструального циклу, якщо Ви візьмете з собою засоби особистої гігієни.

Що ж, мода вимагає жертв.

Краватки, латекс і прозоре взуття: тренди осені 2020 для найсміливіших модниць

Міні-сумочка (фото: instagram.com/fendi)

Краватки, латекс і прозоре взуття: тренди осені 2020 для найсміливіших модниць

Міні-сумочка (фото: instagram.com/moschino)

Краватки, латекс і прозоре взуття: тренди осені 2020 для найсміливіших модниць

Міні-сумочка (фото: instagram.com/versace)

Жіночі краватки

Такий аксесуар може послугувати відмінним доповненням для гендерно-нейтрального образу. А також допоможе підкреслити жіночу незалежність.

Краватки, латекс і прозоре взуття: тренди осені 2020 для найсміливіших модниць

Жіночий галстук (фото: instagram.com/prada/)

Латекс

Латексна тканина зазвичай асоціюється з рольовими іграми та БДСМ-тематикою, але імениті дизайнери рішуче налаштовані позбавити нас від цієї стигми.

Краватки, латекс і прозоре взуття: тренди осені 2020 для найсміливіших модниць

Сукня з латексу (фото: instagram.com/missselfridge)

Краватки, латекс і прозоре взуття: тренди осені 2020 для найсміливіших модниць

Костюм з латексу (фото: instagram.com/balmain)

Краватки, латекс і прозоре взуття: тренди осені 2020 для найсміливіших модницьШтани з латексу (фото: instagram.com/ysl)

Прозоре взуття

Взуття, виготовлене з прозорого пластику, почало з'являтися на подіумах на початку цього року. І хоча рік вже наближається до завершення, цей тренд набирає обертів саме зараз. Слід зазначити, що взимку пластикові чобітки не зігріють, тому вони актуальні тільки восени.

Краватки, латекс і прозоре взуття: тренди осені 2020 для найсміливіших модниць

Прозоре взуття (фото: instagram.com/axdmagazine)

Краватки, латекс і прозоре взуття: тренди осені 2020 для найсміливіших модниць

Прозоре взуття (фото: instagram.com/axdmagazine/)

Експериментувати чи ні - вибір за вами. Але нагадаємо: всього лише 100 років тому суспільство вважало божевільними жінок, які носили штани. А незабаром мода на жіночі брюки дала поштовх боротьбі за право голосу для жінок. Отже, тренди бувають рушієм прогресу, навіть коли наше перше враження про них негативне.

Раніше стиліст Анна Пономаренко перерахувала тренди сезону осінь-зима 2020.

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