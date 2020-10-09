Галстуки, латекс и прозрачная обувь: тренды осени 2020 для самых смелых модниц

Каждый сезон дизайнеры одежды поражают своей изобретательностью

Тренды кардинально меняются чуть ли не со скоростью света. Казалось бы, еще вчера все носили узко приталенные джинсы, а сейчас, как бы иронично это не звучало, такие брюки считаются вчерашним днем. К слову, этим летом в моде были широкие джинсы с прямым кроем, а сейчас заядлые модницы выбрасывают их в мусорный бак, ведь эта модель устарела, а на замену пришли брюки модели "Клеш".

Итак, чтобы оставаться модной необходимо неустанно следить за новостями дизайнерского мира.

Парадоксально, но большинство новых трендов кажутся на первый взгляд не привлекательными, а глупыми. Например, когда в 2017-м году модным стал пиджак-оверсайз, множество людей высказывали возмущение по этому поводу и смеялись, считая забавной такую модель жакета. Но со временем пиджак-оверсайз стал незаменимым элементом гардероба, в 2020-м он уже никому не кажется забавным.

Пиджак-оверсайз (фото: instagram.com/danielwellington)

Пиджак-оверсайз (фото: instagram.com/stradivarius)

Иногда мода настолько прогрессивная, что нам нужно время, дабы понять суть дизайнерских идей.

В этой статье собраны наиболее экстраординарные тренды осени 2020-го. Если вы готовы экспериментировать с одеждой, что на первый взгляд кажется не привлекательной и слишком чудаковатой, тогда читайте дальше.

Женские костюмы в деловом стиле

В последнее время мода стремительно движется в направлении унисекс. Возможно, это связано с популярностью феминизма и борьбы за равные права.

Розовые платья, как и вся гендерно не нейтральна тематика, уходят в прошлое. Соответственно, и одежда становится все более универсальной, граница между мужским и женским стилем постепенно размывается. Женский костюм (фото: instagram.com/emporioarmani)

Женский костюм (фото: instagram.com/dior)

Женский костюм (фото: instagram.com/hm)

Брюки, напоминающие шаровары

В тренды ворвались брюки прямого кроя, которые похожи на ковбойские или же на казацкие шаровары. Официальное название таких штанов - Клеш.

Интересно, что эта модель привлекла внимание многих подростков еще в прошлом году. Гуляя по городу в 2019-м можно было часто увидеть юных людей одетых в Клеш. А сегодня данный тренд активно набирает популярность не только среди тинейджеров. Вероятно, уже через месяц брюки этого фасона станут незаменимой частью гардероба каждой девушки.

Брюки модели "Клеш" (фото: instagram.com/freepeople)

Брюки модели "Клеш" (фото: instagram.com/prada)

Брюки модели "Клеш" (фото: instagram.com/maisonvalentino)

Брюки модели "Клеш" (фото: instagram.com/freepeople/)

Прозрачные и мини сумочки

Этой осенью в имя моды женщины носят собственные вещи в довольно не практичных сумочках.

В маленькие мешочки очень трудно поместить все необходимые вещи. В то же время, прозрачная пластиковая сумочка расскажет о Вас все. Например, окружающие будут проинформированы о датах Вашего менструального цикла, если Вы возьмете с собой средства личной гигиены.

Что ж, мода требует жертв.

Мини-сумочка (фото: instagram.com/fendi/)

Мини-сумочка (фото: instagram.com/moschino/)

Мини-сумочка (фото: instagram.com/versace/)

Женские галстуки

Такой аксессуар может послужить отличным дополнением для гендерно-нейтрального образа. А также поможет подчеркнуть женскую независимость.

Женский галстук (фото: instagram.com/prada/)

Латекс

Латексная ткань обычно ассоциируется с ролевыми играми и БДСМ-тематикой, но именитые дизайнеры решительно настроены избавить нас от этой стигмы.

Платье из латекса (фото: instagram.com/missselfridge)

Костюм из латекса (фото: instagram.com/balmain)

Штаны из латекса (фото: instagram.com/ysl/)

Прозрачная обувь

Обувь, изготовленная из прозрачного пластика, начала появляться на подиумах в начале этого года. И хотя год уже близится к завершению, данный тренд набирает обороты именно сейчас. Следует отметить, что зимой пластиковые сапожки не согреют, поэтому они актуальны только осенью.

Прозрачная обувь (фото: instagram.com/axdmagazine/)

Прозрачная обувь (фото: instagram.com/axdmagazine)

Экспериментировать или нет - выбор за вами. Но напомним: всего лишь 100 лет назад общество считало сумасшедшими женщин, которые носили брюки. А вскоре мода на женские брюки дала толчок борьбе за право голоса для женщин. Итак, тренды бывают двигателем прогресса, даже когда наше первое впечатление о них негативное.

Ранее стилист Анна Пономаренко перечислила тренды сезона осень-зима 2020