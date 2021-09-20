Трикотажний топ і широкі штани: Барбара Палвін показала спокусливий образ на осінь
Барбара Палвін показала новий образ, який допоможе урізноманітнити осінні луки. Свіжий і в той же час затишний, від ідеальний для холодної пори року. Беремо на замітку!
Знімок угорська супермодель запостила в особистому блозі мережі Instagram.
Барбара Палвін останнім часом стала новою іконою стилю, яка вдало створює образи. Дівчина намагається зробити їх комфортними і в той же час спокусливими. Вчимося у екс-"ангела" Victoria's Secret!
Цього разу модель одягла костюм салатного відтінку: топ з трикотажу на тонких бретельках і рядом гудзиків посередині, а також штани з кишенями на стегнах і резинкою на талії. Розслаблений і спокусливий костюм підкреслив, в якій відмінній формі дівчина і візуально освіжив обличчя.
Образ популярної в мережі моделі доповнили коричнева сумка і золотий ланцюжок з підвіскою. Волосся Барбара зібрала на потилиці і закріпила шпилькою, а макіяж зробила нейтральний, щоб максимально підкреслити свою природну красу. Лук вийшов неймовірно стильним і затишним. Те що треба для осені!
Барбара Палвін в новому образі (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Раніше Палвін знялася в образі принцеси-воїна, примірявши спокусливі вбрання.