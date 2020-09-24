ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Всі кольори веселки: як носити наймодніші відтінки осені 2020

Новость на русском → Четвер 24 вересня 2020 12:34
Всі кольори веселки: як носити наймодніші відтінки осені 2020 Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Відомий дизайнер поділився хитрощами, як обіграти трендові кольори

Відомий український модельєр Андре Тан часто ділиться з шанувальниками корисними модними порадами на кожен день і для особливих випадків. Не забуває він і розповідати про останні тенденції і як правильно їх застосовувати.

Так, на своїй сторінці в Instagram дизайнер дав поради, як носити наймодніші відтінки осені 2020, які раніше традиційно оприлюднив Інститут кольору Pantone.

Трендові кольори осені 2020: лайфхаки від Андре Тана

Sandstone: пісочний сірувато-рожевий

Відмінний варіант для рельєфних тканин, шкіряних та замшевих виробів. Даний колір є базовим. Незамінний в повсякденному гардеробі!

Всі кольори веселки: як носити наймодніші відтінки осені 2020

Ultramarine Green: зелений ультрамарин

Цей відтінок відмінно підходить для прохолодних осінніх днів, роблячи їх неабиякими. Не хвилюйтеся, ваш лук не буде виглядати кричущо.
В цьому відтінку я люблю монохромні образи. В іншому випадку спробуйте в парі до нього світлі тони.

Всі кольори веселки: як носити наймодніші відтінки осені 2020

Rose Tan: попелясто-рожевий

Помилково вважається, що цей образ тільки для молоденьких дівчат. Я вважаю його універсальним. Цей складний відтінок воліє приглушені тони:сірий, чорний, білий, джинсовий.

Всі кольори веселки: як носити наймодніші відтінки осені 2020

Sleet: сірий металік

Цей колір так і кричить: "Експериментуй зі мною!". Скільки цікавих і несподіваних поєднань можна знайти: синій, блакитний, рожевий. Але повірте, навіть у комбінації з чорним від вас не можна буде відірвати погляд.

Всі кольори веселки: як носити наймодніші відтінки осені 2020

Classic Blue: класичний синій

Я ж вважаю цей колір по-справжньому благородним. Краще всього виглядає в офіційних образах, на якісному фетрі і на різному верхньому одязі. Але мені особливо до вподоби сині вкраплення в образах.

Всі кольори веселки: як носити наймодніші відтінки осені 2020

Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)

До речі, раніше Ксенія Господінова навчила комбінувати актуальний тренд осіннього сезону - кардиган.

Нагадаємо, що стиліст Анна Пономаренко назвала найяскравіші тренди сезону осінь-зима 2020.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода Андре Тан дизайнер мода
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
У Білорусі почалися протести на тлі інавгурації Лукашенка: що відбувається зараз
РБК-Українаінформаційне агентство У Білорусі почалися протести на тлі інавгурації Лукашенка: що відбувається зараз