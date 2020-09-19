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Як носити тренд осені 2020 – кардиган: докладний гід від стиліста

Новость на русском → Субота 19 вересня 2020 17:35
Як носити тренд осені 2020 – кардиган: докладний гід від стиліста Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Стиліст навчила правильно носити хіт осені - кардиган

Кардигани впевнено повернулися в моду й стали одним з головних трендів холодного сезону. Залишилося навчитися їх правильно комбінувати, щоб образ був актуальним і довершенним. Як це зробити, розповіла на сторінці Instagram стиліст Ксенія Господінова.

В осінній сезон до нас перейшов тренд на в'язані кардигани. Особливо актуальні варіанти пастельних відтінків — лаймові, лілові, фісташкові і бежеві.

З чим носити?

Для любительок штанів/ джинсів з високою талією підійдуть укорочені кардигани. Вони підкреслять фігуру і створять імітацію силуету "пісочний годинник".

Як носити тренд осені 2020 – кардиган: докладний гід від стиліста
⠀Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Моделі грубої в'язки з об'ємними плечима будуть добре поєднуватися з шкіряними брюками або бермудами.

Як носити тренд осені 2020 – кардиган: докладний гід від стиліста

Як носити тренд осені 2020 – кардиган: докладний гід від стиліста
⠀Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Тонкі, облягаючі фігуру кардигани створені для того, щоб носити їх на голе тіло. Для стильного комплекту одягайте зі спідницями міді або джинсами.

Як носити тренд осені 2020 – кардиган: докладний гід від стиліста

Як носити тренд осені 2020 – кардиган: докладний гід від стиліста

Як носити тренд осені 2020 – кардиган: докладний гід від стиліста

⠀Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Також стиліст поговорила про бананки, які не здають лідерські позиції. Якщо раніше подібна сумка вважалася спортивною, зараз же можна знайти дуже красиві і привабливі варіанти в різних стилях.

Її можна комбінувати з класичними речами для створення цікавих повсякденних образів, і не варто носити виключно зі спортивним костюмом. Щоб образ виглядав актуально, носимо її як крос-боді — через плече.

Нагадаємо, що раніше стиліст Катрін Дойл назвала найпопулярніші відтінки осені-зими 2020 в одязі.

До речі, стиліст Карина Капріелова навчила правильно носити речі-оверсайз.

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