Подовжать ноги і підійдуть до всього: стиліст показала наймодніші спідниці на зиму 2022 (фото)
Спідниця (фото: pexels.com)
Спідниці, як носити їх взимку, щоб було не тільки тепло, а ще й стильно? Виявляється, є кілька безпрограшних фішок і прикладів, які моделі взяти, а які краще не вибирати.
Ними поділилася у своєму Instagram стиліст Ольга Стильно-доступно. Вона показала, яка модель подовжить ноги, а яка – зіпсує весь образ.
- Спідниці з високою посадкою зроблять ноги візуально довшими.
- Також відмінно витягує весь силует комбінація високі чоботи + спідниця.
- Міні зі складками і драпіруванням. Ще один спосіб здаватися стрункішою і вище. Спідниця-тюльпан вже не в тренді, тенісні або в складку беремо!
- Спідниця-олівець відмінно робить свою господарку стрункішою і підходить практично до всього, тож може стати відмінною базою. Але будьте уважні і дивіться, щоб посадка була високою.
- Трикотажні спідниці на піку всенародної любові.
Яку спідницю вибрати на зиму 2022 (фото: instagram.com/stilnodostupno)
Раніше стиліст показала, які сумки будуть наймоднішими в 2022.