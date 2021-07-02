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Зручно і комфортно: топ-3 затишних гостромодних взуттєвих тренда на літо від стиліста

Автор: Ольвія Агаркова

Різноманітність варіантів літнього взуття літнього сезону 2021 вражає. Можна знайти трендові пропозиції на будь-який смак і під будь-який стиль, не обходится без сміливих стилістичних рішень, але превалює комфорт і зручність. Локдаун і всесвітня пандемія породили чимало трендів, які тепер сміливо «кочують» з сезону в сезон, поєднуючи в собі простоту і носибельність.

Стиліст Ксенія Господінова на сторінці в Instagram показала топ-3 зручних варіанти літнього взуття і розповіла, з чим їх носити.

Клогі і сабо - комфортний тренд. Хто ще не знайомий з таким видом взуття, то це - грубі шкіряні тапки, які зараз неймовірно актуальні.

Світові бренди, такі як Givenchy, Louis Vuitton, Hermes і Veronica Beard та інші, показали, що сабо і клогі впевнено будуть з нами в цьому сезоні так точно. Можна легко знайти в популярних мас-маркетах і більш бюджетні аналоги, які нічим не гірше за якістю.


⠀Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

З чим носити клогі і сабо?

  • з легкими сукнями,
  • з брюками палаццо,
  • з денімом,
  • з бермудами,
  • з легінсами.

А як на рахунок кроксів? Якщо з клогами і сабо думки поділилися на два табори. Комусь - кайф, комусь - дуже дивно.

Але не можна заперечувати той факт, що пандемія надиктувала нам свою моду. Крокси стали альтернативою домашнім капцям. Після локдауну вони все одно залишилися з нами, ставши справжнім трендом.

За статистичними даними, згідно з The New York Times, продажі Crocs збільшилися на 48%, в той час як решта взуття впала в продажах на 20%.

Ось кілька варіантів сміливих стилістичних рішень з кроксами:

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Нагадаємо, що раніше стиліст Євгенія Хаєт дала рекомендації, що вдягнути в офіс в літній період.

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