Зручно і комфортно: топ-3 затишних гостромодних взуттєвих тренда на літо від стиліста

Клогі і сабо - комфортний тренд. Хто ще не знайомий з таким видом взуття, то це - грубі шкіряні тапки, які зараз неймовірно актуальні.

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Світові бренди, такі як Givenchy, Louis Vuitton, Hermes і Veronica Beard та інші, показали, що сабо і клогі впевнено будуть з нами в цьому сезоні так точно. Можна легко знайти в популярних мас-маркетах і більш бюджетні аналоги, які нічим не гірше за якістю.



⠀Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

З чим носити клогі і сабо?

з легкими сукнями,

з брюками палаццо,

з денімом,

з бермудами,

з легінсами.

А як на рахунок кроксів? Якщо з клогами і сабо думки поділилися на два табори. Комусь - кайф, комусь - дуже дивно.

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Але не можна заперечувати той факт, що пандемія надиктувала нам свою моду. Крокси стали альтернативою домашнім капцям. Після локдауну вони все одно залишилися з нами, ставши справжнім трендом.

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За статистичними даними, згідно з The New York Times, продажі Crocs збільшилися на 48%, в той час як решта взуття впала в продажах на 20%.

Ось кілька варіантів сміливих стилістичних рішень з кроксами:

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Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)