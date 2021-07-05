ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зручно і оригінально: як одягатися в стилі бохо

Новость на русском →
Понеділок 05 липня 2021 09:37
Зручно і оригінально: як одягатися в стилі бохо Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)
Автор: Марина Настевич

Популярність бохо-стайла (від boheme – "циганщина") може зрівнятися хіба що з вічною актуальністю класики або стилю casual.

Стиліст-іміджмейкер Аліна Некипіла розповіла про особливості цього стилю і поділилася порадами в Instagram, як створити модний і актуальний образ в стилі бохо.

Історія стилю бохо веде свій початок з XVII століття. Тоді в Європейському регіоні під назвою Богемія влаштувалися волелюбні кочові племена циган, яких стали називати богемцями.

Витончені французи порівнювали спосіб життя циган з життям артистів - так з'явилося поняття "богема".

Музиканти, поети та актори могли дозволити собі більше, ніж родова аристократія. Їх костюми і зачіски були сміливими і шикарними, а аксесуари – зухвалими.

У XX столітті стиль богемної тусовки став популярний серед хіпі, які виключили з гардеробу бохо хутра і шкіру, але привнесли денім, натуральні тканини і до сих пір актуальну багатошаровість.

ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛЮ

  • Лук в стилі бохо часто багатошаровий.
  • Тканини легкі і хвилясті.
  • Матеріали натуральні: замша, шкіра, шерсть, бавовна, трикотаж, льон. Можливий оксамит.
  • Важливі деталі: мереживо, бахрома, в'язаний гачком декор.
  • Кольори переважно теплі, а принти різноманітні — від квіткових до геометричних, фольклорних.

Зручно і оригінально: як одягатися в стилі бохо
Одна з ключових характеристик бохо - зручність. А влітку цей стиль як ніколи актуальний, якщо ви хочете виділятися і відчувати себе комфортно одночасно.

Оригінальний стиль бохо в одязі виник самостійно за допомогою змішування таких стилів, як вінтаж, гранж, кантрі, готичного і циганського стилю, етно і хіпі.

Він створює враження недбалості, але чітко враховує кожну деталь ансамблю. Його суть в пошуку себе і легкому протесті проти сучасних канонів краси і модних настроїв.

Як одягатися в стилі бохо:

Зручно і оригінально: як одягатися в стилі бохоЗручно і оригінально: як одягатися в стилі бохоЗручно і оригінально: як одягатися в стилі бохоЗручно і оригінально: як одягатися в стилі бохоЗручно і оригінально: як одягатися в стилі бохоЗручно і оригінально: як одягатися в стилі бохоЗручно і оригінально: як одягатися в стилі бохоЗручно і оригінально: як одягатися в стилі бохоІлюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Раніше ми публікували топ-10 секретних прийомів від стиліста для фігури plus size.

Читайте LITE в Google News
мода стилист
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Шалені гроші: скільки заробила збірна України на Євро 2020
Шалені гроші: скільки заробила збірна України на Євро 2020