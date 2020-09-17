Прикрашає і не повнить: стиліст назвала топ-5 правил носіння речей оверсайз

Модний нині оверсайз може як зробити образ не тільки зручним і стильним, так і візуально додати пару-трійку не просо кіло, а розмірів і зіпсувати навіть ідеальну фігуру. Тому варто ознайомитися з основними правилами носіння речей-оверсайз і скористатися пыдказками стиліста Карини Капріелової, якими вона поділилася в Instagram.

Багато пишуть на тему оверсайза. Мовляв, немає рівних цього оверсайзу. Одягла одяг на два розміри більше, і ти худышечка. Добре, що приклади на просторах Мережі демонструю реальну картину. Дивишся ти цих худих в розмірі 42 і бачиш, що навіть їм не завжди вдається виглядати такими вже худишкам. А що тоді говорити про 48 розмір і більше?

На що важливо звертати увагу, якщо ви хочете носити оверсайз так, щоб він працював на вас, а не робив з вас неосяжну дівчину?





Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Перше спостереження. Вибирайте які тканини добре драпіруються.





Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Друге спостереження.Жакети оверсайз надягайте з поясом або вибирайте вироби без підкладали.





Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Третє спостереження. Урівноважуйте об'єми. Якщо у вас нестандартна фігура, надягаючи оверсайз, другу річ підбирайте прямого силуету.



Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Четверте спостереження. Оголяйте руки, шию, щиколотки (тонкі). Це зробить вас легше.



Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

П'яте спостереження. Якщо ви вибрали тотальний оверсайз зверху до низу, то не потрібно взувати грубе взуття або чоботи з широкою халявою.

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