Ультрамодний жакет і легінси: Кейт Міддлтон демонструє бездоганний осінній образ

Кейт Міддлтон обожнює активні види спорту, а тому не відмовила собі в поїздці на велосипеді, а потім - в скелелазінні. Щоб ніщо не заважало зануритися в екстрим, герцогиня вибрала комфортний лук, який склали стьобана куртка забарвлення хакі від Seeland UK, чорні легінси, які відмінно підкреслили стрункі ноги знаменитості, а також зручні черевики See by Chloe. До слова, в них Кейт вже з'являлася на публіці раніше.

Кейт Міддлтон в нових образах (фото/Відео: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Пізніше Міддлтон поїхала на озеро Уіндермір, де відбулася зустріч з представниками групи "діти Уіндерміра". У дитинстві ці люди пережили Голокост, втратили батьків і в 1945 році були поселені в англійську глибинку. Для цього заходу Кейт змінила образ на більш суворий. Герцогиня підібрала по-справжньому "осінній" лук, що став вже класикою: картатий піджак від британського бренду Really Wild з великими кишенями і поясом на талії, молочного відтінку джемпер, а легінси і черевики залишила.