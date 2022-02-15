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Ума Турман, Дрю Беррімор, Кеті Холмс та інші: кращі образи зірок на Тижні моди в Нью-Йорку

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Вівторок 15 лютого 2022 15:15
Ума Турман, Дрю Беррімор, Кеті Холмс та інші: кращі образи зірок на Тижні моди в Нью-Йорку Ума Турман на показі NYFW (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчанікова

Найкращий спосіб привернути увагу до своїх показів – запросити зірок шоу-бізнесу. Цього року в Нью-Йорку на фешн-віці засвітилося ціле сузір'я селебріті першої величини.

На різних шоу побували Кеті Холмс, Нікі Хілтон, Ума Турман, Алісія Сільверстоун, Сьюзан Сарандон, Дрю Беррімор та інші.

Образи знаменитостей найчастіше носять більш стриманий характер в порівнянні з героїнями стрітстайлу. Переважно зірки одягають речі з останніх колекцій, демонструючи подіумні новинки в справі.

Кеті Холмс, а також Хума Абедін і Саріта Чоудхурі відвідали показ Ulla Johnson. Ума Турман побувала на Tory Burch. Нікі Хілтон сиділа в першому ряду Markarian fashion show, а також Alice + Olivia. Алісія Сільверстоун, Сьюзан Сарандон, Дрю Беррімор разом побували на показі Christian Siriano. Хто ще красувався на NYWF, дивіться нижче.

Ума Турман, Дрю Беррімор, Кеті Холмс та інші: кращі образи зірок на Тижні моди в Нью-Йорку

Ума Турман (фото: Getty Images)

Ума Турман, Дрю Беррімор, Кеті Холмс та інші: кращі образи зірок на Тижні моди в Нью-ЙоркуУма Турман, Дрю Беррімор, Кеті Холмс та інші: кращі образи зірок на Тижні моди в Нью-ЙоркуКеті Холмс (фото: Getty Images; instagram.com/ullajohnson)

Ума Турман, Дрю Беррімор, Кеті Холмс та інші: кращі образи зірок на Тижні моди в Нью-ЙоркуУма Турман, Дрю Беррімор, Кеті Холмс та інші: кращі образи зірок на Тижні моди в Нью-Йорку

Алісія Сільверстоун, Сьюзан Сарандон, Дрю Беррімор (фото: instagram.com/csiriano)

Ума Турман, Дрю Беррімор, Кеті Холмс та інші: кращі образи зірок на Тижні моди в Нью-Йорку

Олександра Даддаріо (фото: instagram.com/jessbaumung)

Ума Турман, Дрю Беррімор, Кеті Холмс та інші: кращі образи зірок на Тижні моди в Нью-Йорку

Хума Абедін і Саріта Чоудхурі (фото: instagram.com/ullajohnson)

Ума Турман, Дрю Беррімор, Кеті Холмс та інші: кращі образи зірок на Тижні моди в Нью-Йорку

Нікі Хілтон (фото: Getty Images)

Також дивіться кращий стрітстайл на Тижні моди в Нью-Йорку осінь-зима 2022.

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