Ума Турман, Дрю Бэрримор, Кэти Холмс и другие: лучшие образы звезд на Неделе моды в Нью-Йорке
Лучший способ привлечь внимание к своим показам – пригласить звезд шоу-бизнеса. В этом году в Нью-Йорке на фешн-вике засветилось целое созвездие селебрити первой величины.
На различных шоу побывали Кэти Холмс, Ники Хилтон, Ума Турман, Алисия Сильверстоун, Сьюзан Сарандон, Дрю Бэрримор и другие.
Образы знаменитостей чаще всего носят более сдержанный характер по сравнению с героинями стритстайла. Преимущественно звезды надевают одежду из последних коллекций, демонстрируя подиумные новинки в деле.
Кэти Холмс, а также Хума Абедин и Сарита Чоудхури посетили показ Ulla Johnson. Ума Турман побывала на Tory Burch. Ники Хилтон сидела в первом ряду Markarian fashion show, а также Alice + Olivia. Алисия Сильверстоун, Сьюзан Сарандон, Дрю Бэрримор вместе побывали на показе Christian Siriano. Кто еще красовался на NYFW, смотрите ниже.
Ума Турман (фото: Getty Images)
Кэти Холмс (фото: Getty Images; instagram.com/ullajohnson)
Алисия Сильверстоун, Сьюзан Сарандон, Дрю Бэрримор (фото: instagram.com/csiriano)
Александра Даддарио (фото: instagram.com/jessbaumung)
Хума Абедин и Сарита Чоудхури (фото: instagram.com/ullajohnson)
Ники Хилтон (фото: Getty Images)
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