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Ума Турман, Дрю Бэрримор, Кэти Холмс и другие: лучшие образы звезд на Неделе моды в Нью-Йорке

Новина українською →
Вторник 15 февраля 2022 15:15
Ума Турман, Дрю Бэрримор, Кэти Холмс и другие: лучшие образы звезд на Неделе моды в Нью-Йорке Ума Турман на показе NYFW (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчаникова

Лучший способ привлечь внимание к своим показам – пригласить звезд шоу-бизнеса. В этом году в Нью-Йорке на фешн-вике засветилось целое созвездие селебрити первой величины.

На различных шоу побывали Кэти Холмс, Ники Хилтон, Ума Турман, Алисия Сильверстоун, Сьюзан Сарандон, Дрю Бэрримор и другие.

Образы знаменитостей чаще всего носят более сдержанный характер по сравнению с героинями стритстайла. Преимущественно звезды надевают одежду из последних коллекций, демонстрируя подиумные новинки в деле.

Кэти Холмс, а также Хума Абедин и Сарита Чоудхури посетили показ Ulla Johnson. Ума Турман побывала на Tory Burch. Ники Хилтон сидела в первом ряду Markarian fashion show, а также Alice + Olivia. Алисия Сильверстоун, Сьюзан Сарандон, Дрю Бэрримор вместе побывали на показе Christian Siriano. Кто еще красовался на NYFW, смотрите ниже.

Ума Турман, Дрю Бэрримор, Кэти Холмс и другие: лучшие образы звезд на Неделе моды в Нью-Йорке

Ума Турман (фото: Getty Images)

Ума Турман, Дрю Бэрримор, Кэти Холмс и другие: лучшие образы звезд на Неделе моды в Нью-ЙоркеУма Турман, Дрю Бэрримор, Кэти Холмс и другие: лучшие образы звезд на Неделе моды в Нью-ЙоркеКэти Холмс (фото: Getty Images; instagram.com/ullajohnson)

Ума Турман, Дрю Бэрримор, Кэти Холмс и другие: лучшие образы звезд на Неделе моды в Нью-ЙоркеУма Турман, Дрю Бэрримор, Кэти Холмс и другие: лучшие образы звезд на Неделе моды в Нью-Йорке

Алисия Сильверстоун, Сьюзан Сарандон, Дрю Бэрримор (фото: instagram.com/csiriano)

Ума Турман, Дрю Бэрримор, Кэти Холмс и другие: лучшие образы звезд на Неделе моды в Нью-Йорке

Александра Даддарио (фото: instagram.com/jessbaumung)

Ума Турман, Дрю Бэрримор, Кэти Холмс и другие: лучшие образы звезд на Неделе моды в Нью-Йорке

Хума Абедин и Сарита Чоудхури (фото: instagram.com/ullajohnson)

Ума Турман, Дрю Бэрримор, Кэти Холмс и другие: лучшие образы звезд на Неделе моды в Нью-Йорке

Ники Хилтон (фото: Getty Images)

Также смотрите лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022.

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