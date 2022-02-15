Ума Турман, Дрю Беррімор, Кеті Холмс та інші: кращі образи зірок на Тижні моди в Нью-Йорку

Найкращий спосіб привернути увагу до своїх показів – запросити зірок шоу-бізнесу. Цього року в Нью-Йорку на фешн-віці засвітилося ціле сузір'я селебріті першої величини.
На різних шоу побували Кеті Холмс, Нікі Хілтон, Ума Турман, Алісія Сільверстоун, Сьюзан Сарандон, Дрю Беррімор та інші.
Ума Турман (фото: Getty Images)
Алісія Сільверстоун, Сьюзан Сарандон, Дрю Беррімор (фото: instagram.com/csiriano)
Олександра Даддаріо (фото: instagram.com/jessbaumung)
Хума Абедін і Саріта Чоудхурі (фото: instagram.com/ullajohnson)
Нікі Хілтон (фото: Getty Images)
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