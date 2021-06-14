Вузькі речі, неправильні аксесуари: Андре Тан назвав топ модних помилок літа 2021

Можна нескінченно довго дивитися сторінки фешн-блогерів, але все одно випустити з уваги важливу модну деталь або допустити модну помилку.

Одягаємося недоречно

Якщо взимку все приблизно розуміють, який одяг на роботі буде доречним, то влітку ситуація змінюється кардинально. Хтось віддає перевагу пляжним варіантам (короткі рвані шорти і футболки сюди ж), а хтось пускає в хід топи з відкритими плечима і широкі спідниці. Не забувайте про дрес-код навіть коли ви відчуваєте себе плавленим сирком!

Носимо прозорий одяг на яскравому сонці

Влітку нікуди без тонких натуральних тканин, підступність яких не варто недооцінювати. Так, речі, які нам при одному світлі можуть здатися напівпрозорими, на сонці можуть оголити все, що під ними. Завжди перевіряйте, як виглядає ваша спідниця або плаття, вставши в ній перед вікном з сонячної сторони.

Носимо занадто вузьке

Вузький одяг влітку - жахливе непорозуміння. У ній же просто дуже жарко! Залишаючи тіло без дистанції з одягом, ви позбавляєте його нормального теплообміну, тільки сприяючи перегріву. Бандажні сукні, спідниці "в обтяг" і всі інші щільно прилеглі речі відправте на заслужений відпочинок. У моді - вільні силуети і оверсайз!

Носимо джинси зі щільного деніму

Часто буває так, що одну і ту ж пару ми носимо і взимку, і влітку. У ваших улюблених темно-синіх джинсах з щільного деніму влітку можна просто зваритися. Плюс виглядають в образі вони "важко"! Підберіть на заміну щільним джинсам штани з льону або просторі кюлоти.

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Підбираємо неправильні аксесуари

Тут я маю на увазі сумки з ручкою у формі ланцюга, а також вже полюбилися вам масивні кільця і намиста - вони сильно нагріваються на сонці і носити їх стає просто болісно. Прибережіть до осені! Пропоную замінити на натуральні метали, нитку перлів або хендмейд-прикраси.

Помиляємося з взуттям і недооцінюємо важливість педикюру

До підбору взуття влітку потрібно ставитися ретельно, інакше все літо будете обклеювати ноги пластирами. Вам не повинно бути в ній жарко, проте офісний дрес-код не вітає ваші улюблені в'єтнамки.

Ідеальним варіантом взуття для робочих буднів влітку стануть лофери або туфлі на kitten heel. Пам'ятайте, що педикюр влітку необхідно робити частіше: агресивне зовнішнє середовище і доглянута шкіра ніг практично несумісні.

Мода вимагає не допускати цих помилок (фото: instagram.com/andre_tan_official)