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Вічна дівчинка: 38-річна Наталія Водянова в міні-сукні захопила мережу небувалою стрункістю

Новость на русском → Четвер 01 жовтня 2020 18:31
Вічна дівчинка: 38-річна Наталія Водянова в міні-сукні захопила мережу небувалою стрункістю Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Зірка може дозволити собі міні

Наталя Водянова відома як модель, філантроп, мама п'ятьох дітей, а з недавніх пір і дружина мільярдера Антуана Арно. А тому до її сторінки в Instagram постійно прикута пильна увага публіки. Після урочистого одруження модель повернулася у звичне робоче русло. Вона відвідує численні фешн-івенти, де не просто блищить в різних образах, а представляє свою знамениту сім'ю, яка є власниками багатьох кращих світових брендів.

Вічна дівчинка: 38-річна Наталія Водянова в міні-сукні захопила мережу небувалою стрункістю

Новий образ нагадав усім вінчальний (фото: instagram.com/natasupernova)

Нещодавно модель в компанії чоловіка побувалаа показі Dior – культова марка також належить концерну LVMH, президентом якого є батько Антуана Арно, Бернар Арно. На івент Наталія вирушила в незвичайному вбранні від бренду, який вигідно підкреслив її струнку фігуру.

Вічна дівчинка: 38-річна Наталія Водянова в міні-сукні захопила мережу небувалою стрункістюНаталія виглядає дуже молодо (фото: instagram.com/natasupernova)

Через кілька годин Водяновій потрібно було йти на новий показ Fendi. Зірка знову не підвела шанувальників, з'явившись в розкішному білому міні-платті. Багатьом воно нагадало весільне. Пишне плаття с пишною спідницею-дзвіночком, рукавами-ліхтариками з прозорої тканини і рядом гудзиків на спині дійсно виглядало, як весільне.

Модель одягла його разом з "зухвалими" високими чобітьми з широкими халявами, а на плече повісила велику сумочку того ж бренду. Останній штрих – яскравий макіяж і гладка уклдка. І шанувальникам просто перехопило подих від захоплення. Особливо їх вразила стрункість мами 5-х дітей. "Вічна дівчинка", "У чому ваш секрет", "Як підліток", "Така тендітна і ніжна", "Яка ви гарна", - милуються фанати.

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