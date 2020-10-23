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Чудова: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала розкішне тіло в мереживній білизні

Новость на русском → П'ятниця 23 жовтня 2020 21:20
Чудова: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала розкішне тіло в мереживній білизні Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Lite

Модель представила нову колекцію

Роузі Хантінгтон-Уайтлі давно пробує себе в ролі дизайнера. Супермодель і визнана ікона стилю відмінно знає, як підкреслити красу жіночого тіла, а тому взялася за створення лінії спідньої білизни. У співпраці з відомою британською маркою Marks & Spencer вона створила масу колекцій в різних стилях. Останню з них вона вирішила зробити ніжною і чуттєвою.

Чудова: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала розкішне тіло в мереживній білизніЧудова: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала розкішне тіло в мереживній білизніЧудова: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала розкішне тіло в мереживній білизніРоузі в новому комплекті (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузі виклала декілька фото, на яких демонструє мереживний комплект з прозорої тканини з квітковою вишивкою. "Чудовий вінтажний лук і французьке мереживо в цьому новому комплекті з моєї колекції Rosie", - написала вона під галереєю. Образ знаменитої британки доповнили виразний макіяж, укладка структурними локонами. З аксесуарів на ній був тільки тонкий ланцюжок.

Розкішне тіло коханої Джейсона Стетхема, яка вкрай рідко позує напівоголеною, викликало бурхливе захоплення серед її фоловерів. Модель отримала масу приємних коментарів від шанувальників. Вони оцінили не тільки новинки від бренду, але і те, в якій чудовій формі молода мама.

До речі, не так давно Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, яким великим став її син Джек. Малюк росте дуже активним і багато хто відзначає, що зовні він нагадує свого знаменитого батька.

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Новини України Мода модель Роузі Хантінгтон-Уайтлі Джейсон Стетхэм
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