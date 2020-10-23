Великолепна: Роузи Хантингтон-Уайтли показала роскошное тело в кружевном нижнем белье

Модель представила новую коллекцию

Роузи Хантингтон-Уайтли давно пробует себя в роли дизайнера. Супермодель и признанная икона стиля отлично знает, как подчеркнуть красоту женского тела, а потому взялась за создание линии нижнего белья. В сотрудничестве с известной британской маркой Marks & Spencer она создала массу коллекций в разных вариациях. Последнюю из них она решила сделать нежной и чувственной.

Роузи в новом комплекте (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузи выложила несколько фото, на которых демонстрирует кружевной комплект из прозрачной ткани с цветочной вышивкой. "Великолепный винтажный лук и французское кружево в этом новом комплекте из моей коллекции Rosie", - написала она под галереей. Образ знаменитой британке дополнили выразительный макияж, укладка структурными локонами. Из аксессуаров на ней была только тонкая цепочка.

Роскошное тело возлюбленной Джейсона Стетхэма, которая крайне редко позирует полуобнаженной, вызвало бурный восторг среди ее фолловеров. Модель получила массу приятных комментариев от поклонников. Они оценили не только новинки от бренда, но и то, в какой отличной форме молодая мама.

К слову, не так давно Роузи Хантингтон-Уайтли показала, каким большим стал ее сын Джек. Малыш растет весьма активным и многие отмечают, что внешне он напоминает своего знаменитого отца.