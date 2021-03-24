Велосипедки і кроп-топ: спортивна Барбара Палвін захопила витонченою фігурою на прогулянці

Барбара Палвін показала нові фото, на яких виглядає дуже стрункою . Відома своїми досить пишними формами модель неймовірно здивувала і порадувала фанатів.

Барбара вирушила на прогулянку, одягнувши костюм для тренувань. Її образ складався з вічно модних чорних велосипедок, а також кроп-топа бежевого відтінку. Доповнили вбрання чорна кофта, а також яскраві кеди, під які дівчина підібрала чорні шкарпетки.

Барбара помітно схудла (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Волосся Барбара зібрала у високий пучок і не стала робити макіяж. Як відомо, 27-річна модель обожнює демонструвати світові свою натуральну красу. У підпису вона розповіла про те, де зроблені кадри.

"Вчора вирушили у невелику пригода", - написала вона. Як видно, компанію їй склав і бойфренд, відомий актор і підприємець Ділан Спроус.