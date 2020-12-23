Вага красі не перешкода: Ешлі Грем демонструє розкішне тіло в 7 пікантних образах

Ешлі Грем не перестає повторювати: жінки крупної статури не повинні відмовлятися від спокусливих образів. Цього разу думку популярної моделі plus size підтримав відомий глянцевий журнал Vogue. Для його американської версії був знятий ролик, де Ешлі показала відразу сім стильних і провокаційних нарядів для пишнотілих красунь.

7 сміливих луків для молодих мам (відео: instagram.com/ashleygraham)

"Я не одягаюся "під свій тип статури", я ношу те, що хочу, коли хочу це носити!.. Загляньте в мою шафу з Vogue", - написала Ешлі під запальним відео. "Підхід Ешлі Грем до одягання після пологів був особистим і практичним, але також і стильним. Як вона пояснила, "після народження дитини і роздумів про своє тіло може виникнути безліч проблем". Тиждень образів Грем кидає виклик будь-яким традиційним або передбачуваним уявленням про те, як визначається "стиль нової мами", - доповнили її представники глянцю.

Ешлі обожнює відверті вбрання (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі обрала вбрання всі як один спокусливі. Перше - чорний комбінезон з латексу з екстремальним декольте і вирізами, що облягає, немов друга шкіра. Другий образ, з першого погляду, скромний, склали класичні брюки і прозорий зелений гольф, зверху на які модель накинула шкіряний плащ. У третьому луці модель одягла чорні брюки, а також чорний бюстгальтер, які поєднувала з сірою об'ємною кофтою. Ще один вийшов практичним: Грем одягла зелені штани і трикотажну кофтину. П'ятий - в спортивному стилі - також не обійшовся без спокусливих розрізів і оголеного тіла. Родзинкою шостого стали ультракороткі шорти. А останнього - довга шуба з еко-хутра.

Нагадаємо, раніше Ешлі показала гарячий аутфіт в такому ж силі.