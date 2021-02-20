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Весняний must have: Топ-5 модних жакетів 2021 від стиліста

Новость на русском → Субота 20 лютого 2021 15:37
Весняний must have: Топ-5 модних жакетів 2021 від стиліста Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Зараз неможливо уявити модний гардероб без базового жакета. Головна його перевага в тому, що жакет можна одягнути в будь-яку пору року: з шовковими сукнями або спідницями в літній період, а в більш холодну погоду скомбінувати з вовняними штанами і гольфом. Стиліст Кенія Господінова розповіла про найактуальніші фасони жакетів цього сезону.

На своїй сторінці в Instagram вона запропонувала розглянути головні тренди сезону.

Подовжені жакети.

Стильні жакети довжиною до середини стегна і навіть нижче. Приталені моделі добре виглядають з брюками, а жіночий блейзер вільного крою може замінити сукню.

Весняний must have: Топ-5 модних жакетів 2021 від стиліста

Весняний must have: Топ-5 модних жакетів 2021 від стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Укорочені жакети.

Якщо влітку носили кроп-топи і блузи, що відкривають лінію талії, то тепер черга дійшла до укорочених жакетів, які вдало підкреслюють довжину ніг.

Весняний must have: Топ-5 модних жакетів 2021 від стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Двобортні жакети.

Відмінність двобортного жакета полягає в гудзиках. Жакет такої моделі може бути і приталеним і вільним і навіть мішкуватим, такий жакет слід вибирати не тільки відштовхуючись від смакових уподобань, але і по типу вашої фігури.

Весняний must have: Топ-5 модних жакетів 2021 від стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Жакети-болеро.

Така модель служить прекрасним доповненням до суконь з відкритими плечима, а маючи різного роду декор, даний жакет можна використовувати і для вечірніх виходів.

Жакети-кімоно.

З його допомогою можна створювати модні образи і коригувати особливості своєї фігури. Відмінність від звичайного жакета полягає у вільному крою і незграбних лініях.

До речі, раніше Ксенія Господінова назвала актуальні моделі сумок 2021.

До слова, стиліст Віка Барва перерахувала топ-5 помилок в стилі, здатних зіпсувати гардероб.

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