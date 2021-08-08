Річ на всі часи: стиліст розповіла, як вибрати ідеальні джинси

Зараз час розпродажів і багато хто знаходиться в пошуку базових речей, які можна носити кілька сезонів. Універсальні речі поза пори року. Одна з таких речей в гардеробі - джинси.
Стиліст Анна Мішаевна на своїй сторінці в Instagram поділилася порадами, як вибрати свої ідеальні джинси.
Вибирайте, орієнтуючись на посадку, крій, модель, матеріал, ну і враховуйте особливості своєї фігури.
Джинси mom підходять практично всім, головне знайти свою посадку. Не повинні бути в обліпку і зі складками в зоні паху, довжина по щиколотку, з високою або середньою посадкою.
Ще одна універсальна модель - пряма, теж підходить всім, але теж треба знайти свою. Дуже добре підходить для корекції проблемних стегон, ніг, живота.
Кльош від коліна, якщо носити з каблуком, то ноги будуть від вух, але можна і плоский хід, добре підходять прямим фігурам і пісочним годинником. Коригують ікри.
Широкі від стегна. Коригують, стрункішають і подовжують ноги, можна носити як з каблуком, так і без. Тримайте баланс пропорцій, якщо низ широкий, то верх менш об'ємний.
Слоучи все ще носимо, з каблуком і без.
Занижена талія, але якщо чесно не всім йде, і не всім підходить. Тут повинен бути ідеальний живіт. Моделі вибирайте широкі як в джинсах, так і в брюках, якщо вам подобається ця посадка.
Скіні носимо, якщо у вас стрункі ніжки і ви можете собі дозволити. Але тримаємо баланс пропорцій, якщо вузький низ, то широкий верх. Довжина до щиколотки.
Кольорові і білі джинси підбираємо за тим же принципом. Колір на любителя, так що дивіться, щоб підходило під ваш гардероб.
Ілюстративне фото (instagram.com/anna_mishaevna)
Тканинц джинс вибирайте щільну і однотонну. Без потертостей і дірок, хорошої якості, правильного кольору, без декору.
Нагадаємо, раніше стиліст розповіла, що буде в тренді восени 2021 і дала поради, які речі додати в свій гардероб.