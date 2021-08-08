Річ на всі часи: стиліст розповіла, як вибрати ідеальні джинси

Як вибрати джинси:

Вибирайте, орієнтуючись на посадку, крій, модель, матеріал, ну і враховуйте особливості своєї фігури.



Джинси mom підходять практично всім, головне знайти свою посадку. Не повинні бути в обліпку і зі складками в зоні паху, довжина по щиколотку, з високою або середньою посадкою.





Ще одна універсальна модель - пряма, теж підходить всім, але теж треба знайти свою. Дуже добре підходить для корекції проблемних стегон, ніг, живота.





Кльош від коліна, якщо носити з каблуком, то ноги будуть від вух, але можна і плоский хід, добре підходять прямим фігурам і пісочним годинником. Коригують ікри.





Широкі від стегна. Коригують, стрункішають і подовжують ноги, можна носити як з каблуком, так і без. Тримайте баланс пропорцій, якщо низ широкий, то верх менш об'ємний.





Слоучи все ще носимо, з каблуком і без.





Занижена талія, але якщо чесно не всім йде, і не всім підходить. Тут повинен бути ідеальний живіт. Моделі вибирайте широкі як в джинсах, так і в брюках, якщо вам подобається ця посадка.



Скіні носимо, якщо у вас стрункі ніжки і ви можете собі дозволити. Але тримаємо баланс пропорцій, якщо вузький низ, то широкий верх. Довжина до щиколотки.





Кольорові і білі джинси підбираємо за тим же принципом. Колір на любителя, так що дивіться, щоб підходило під ваш гардероб.





Ілюстративне фото (instagram.com/anna_mishaevna)

Тканинц джинс вибирайте щільну і однотонну. Без потертостей і дірок, хорошої якості, правильного кольору, без декору.