Ці речі та аксесуари трендового кольору осені допоможуть тобі стати іконою стилю

При виборі трендових нарядів на холодний сезон 2021-2022 варто звертати увагу не тільки на їх крій, а й на колір. Наприклад, якщо ви прийдете на вечірку в тренчі кольору жабеня Керміта, успіху вам не минути!

Все тому, що зелений - найтрендовіший колір цього холодного сезону. Як розповіли експерти metro.co.uk , цей колір підходить практично кожному, головне - знайти свій відтінок.

Зелений можна поєднувати з іншими квітами, можна носити монохромний образ (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Цей сміливий, яскравий і виразний колір - те, що всім просто необхідно в похмурі і темні дні в кінці осені і взимку в наших широтах.

Як носити зелений? Стилісти пропонують одягатися як в монохромні образи, так і змішувати і поєднувати всі відтінки зеленого з іншими кольорами. Тож покопайтеся в своєму гардеробі, раптом там зачекалися своєї черги давно забуті зелені речі? Якщо ні - нижче "шпаргалка": на що варто полювати із зелених речей в шопінг молі.

Топ-9 зелених речей на осінь 2021

Зелене плаття, звичайно, носити таке варто під пальто або пуховик.

Сукня (фото: Monki)

Сережки-квіти з полімерної глини або будь-який інший аксесуар яскраво-зеленого кольору врятує ваш настрій за лічені секунди.

Сережки-квіти (фото: Etsy)

Комбінезон - особливо актуально носити його з в'язаним жилетом!

Комбінезон (фото: House of Sunny)

Укорочений світшот - носити такий стилісти рекомендують разом з трендовою бейсболкою, подвійний модний удар!

Світшот (фото: ASOS)

Светр з коміром - і тепло, і модно!

Светр (фото: Kitri)

Шуба зі штучного хутра не здає свої позиції, якщо вона ще буде і зеленою, вважайте, ви на модній хвилі!

Шуба (фото: Hurr)

Зелений колір миттєво робить з оверсайз - пальто і тренча трендові речі, не прогадаєте!

Пальто (фото: Zara)

Спідниця, особливо зелений вигідно виглядає в поєднанні з рожевим.

Спідниця (фото: Lazy Oaf)

Панама або будь-який інший головний убір.

Головний убір (фото: Kiwi & Co)