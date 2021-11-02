ru ua
Вт, 02 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Эти вещи и аксессуары трендового цвета осени помогут тебе стать иконой стиля

Новина українською →
Вторник 02 ноября 2021 09:06
Эти вещи и аксессуары трендового цвета осени помогут тебе стать иконой стиля Самый трендовый цвет сезона, как носить (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Автор: Татьяна Турчаникова

При выборе трендовых нарядов на холодный сезон 2021-2022 стоит обращать внимание не только на их крой, а и на цвет. Например, если вы придете на вечеринку в тренче цвета лягушонка Кермита, успеха вам не миновать!

Все потому, что зеленый - самый трендовый цвет этого холодного сезона. Как рассказали эксперты metro.co.uk, этот цвет подходит практически каждому, главное - найти свой оттенок.

Эти вещи и аксессуары трендового цвета осени помогут тебе стать иконой стиляЗеленый можно сочетать с другими цветами, можно носить монохромный образ (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Этот смелый, яркий и выразительный цвет - то, что всем просто необходимо в мрачные и темные деньки в конце осени и зимой в наших широтах.

Как носить зеленый? Стилисты предлагают облачаться как в монохромные образы, так и смешивать и сочетать все оттенки зеленого с другими цветами. Так что покопайтесь в своем гардеробе, вдруг там заждались своего череда давно забытые зеленые вещи? Если нет - ниже "шпаргалка": на что охотиться в шопинг моле из зеленых вещей.

Топ-9 зеленых вещей на осень 2021

  • Зеленое платье, конечно, носить такое стоит под пальто или пуховик.

Эти вещи и аксессуары трендового цвета осени помогут тебе стать иконой стиля

Платье (фото: Monki)

  • Серьги-цветы из полимерной глины или любой другой аксессуар ярко-зеленого цвета спасет ваше настроение за считанные секунды.

Эти вещи и аксессуары трендового цвета осени помогут тебе стать иконой стиля

Серьги-цветы (фото: Etsy)

  • Комбинезон - особенно актуально носить его с вязаным жилетом!

Эти вещи и аксессуары трендового цвета осени помогут тебе стать иконой стиля

Комбинезон (фото: House of Sunny)

  • Укороченный свитшот - носить такой стилисты рекомендуют вместе с трендовой бейсболкой, двойной модный удар!

Эти вещи и аксессуары трендового цвета осени помогут тебе стать иконой стиля

Свитшот (фото: ASOS)

  • Свитер с воротом - и тепло, и модно!

Эти вещи и аксессуары трендового цвета осени помогут тебе стать иконой стиля

Свитер (фото: Kitri)

  • Шуба из искусственного меха не сдает свои позиции, если она еще будет и зеленой, считайте, вы на модной волне!

Эти вещи и аксессуары трендового цвета осени помогут тебе стать иконой стиля

Шуба (фото: Hurr)

  • Зеленый цвет мгновенно делает из оверсайз-пальто и тренча трендовые вещи, не прогадаете!

Эти вещи и аксессуары трендового цвета осени помогут тебе стать иконой стиля

Пальто (фото: Zara)

  • Юбка, особенно зеленый выгодно смотрится в сочетании с розовым.

Эти вещи и аксессуары трендового цвета осени помогут тебе стать иконой стиля

Юбка (фото: Lazy Oaf)

  • Панама или любой другой головной убор.

Эти вещи и аксессуары трендового цвета осени помогут тебе стать иконой стиля

Головной убор (фото: Kiwi & Co)

Раньше стилист показала самые трендовые стрижки осени 2021.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Вакцинировался первой дозой - и заболел COVID: когда прививаться второй раз и нужно ли это делать
Вакцинировался первой дозой - и заболел COVID: когда прививаться второй раз и нужно ли это делать