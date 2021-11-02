Эти вещи и аксессуары трендового цвета осени помогут тебе стать иконой стиля

При выборе трендовых нарядов на холодный сезон 2021-2022 стоит обращать внимание не только на их крой, а и на цвет. Например, если вы придете на вечеринку в тренче цвета лягушонка Кермита, успеха вам не миновать!

Все потому, что зеленый - самый трендовый цвет этого холодного сезона. Как рассказали эксперты metro.co.uk , этот цвет подходит практически каждому, главное - найти свой оттенок.

Зеленый можно сочетать с другими цветами, можно носить монохромный образ (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Этот смелый, яркий и выразительный цвет - то, что всем просто необходимо в мрачные и темные деньки в конце осени и зимой в наших широтах.

Как носить зеленый? Стилисты предлагают облачаться как в монохромные образы, так и смешивать и сочетать все оттенки зеленого с другими цветами. Так что покопайтесь в своем гардеробе, вдруг там заждались своего череда давно забытые зеленые вещи? Если нет - ниже "шпаргалка": на что охотиться в шопинг моле из зеленых вещей.

Топ-9 зеленых вещей на осень 2021

Зеленое платье, конечно, носить такое стоит под пальто или пуховик.

Платье (фото: Monki)

Серьги-цветы из полимерной глины или любой другой аксессуар ярко-зеленого цвета спасет ваше настроение за считанные секунды.

Серьги-цветы (фото: Etsy)

Комбинезон - особенно актуально носить его с вязаным жилетом!

Комбинезон (фото: House of Sunny)

Укороченный свитшот - носить такой стилисты рекомендуют вместе с трендовой бейсболкой, двойной модный удар!

Свитшот (фото: ASOS)

Свитер с воротом - и тепло, и модно!

Свитер (фото: Kitri)

Шуба из искусственного меха не сдает свои позиции, если она еще будет и зеленой, считайте, вы на модной волне!

Шуба (фото: Hurr)

Зеленый цвет мгновенно делает из оверсайз-пальто и тренча трендовые вещи, не прогадаете!

Пальто (фото: Zara)

Юбка, особенно зеленый выгодно смотрится в сочетании с розовым.

Юбка (фото: Lazy Oaf)

Панама или любой другой головной убор.

Головной убор (фото: Kiwi & Co)