Эти вещи и аксессуары трендового цвета осени помогут тебе стать иконой стиля
При выборе трендовых нарядов на холодный сезон 2021-2022 стоит обращать внимание не только на их крой, а и на цвет. Например, если вы придете на вечеринку в тренче цвета лягушонка Кермита, успеха вам не миновать!
Все потому, что зеленый - самый трендовый цвет этого холодного сезона. Как рассказали эксперты metro.co.uk, этот цвет подходит практически каждому, главное - найти свой оттенок.
Зеленый можно сочетать с другими цветами, можно носить монохромный образ (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Этот смелый, яркий и выразительный цвет - то, что всем просто необходимо в мрачные и темные деньки в конце осени и зимой в наших широтах.
Как носить зеленый? Стилисты предлагают облачаться как в монохромные образы, так и смешивать и сочетать все оттенки зеленого с другими цветами. Так что покопайтесь в своем гардеробе, вдруг там заждались своего череда давно забытые зеленые вещи? Если нет - ниже "шпаргалка": на что охотиться в шопинг моле из зеленых вещей.
Топ-9 зеленых вещей на осень 2021
- Зеленое платье, конечно, носить такое стоит под пальто или пуховик.
Платье (фото: Monki)
- Серьги-цветы из полимерной глины или любой другой аксессуар ярко-зеленого цвета спасет ваше настроение за считанные секунды.
Серьги-цветы (фото: Etsy)
- Комбинезон - особенно актуально носить его с вязаным жилетом!
Комбинезон (фото: House of Sunny)
- Укороченный свитшот - носить такой стилисты рекомендуют вместе с трендовой бейсболкой, двойной модный удар!
Свитшот (фото: ASOS)
- Свитер с воротом - и тепло, и модно!
Свитер (фото: Kitri)
- Шуба из искусственного меха не сдает свои позиции, если она еще будет и зеленой, считайте, вы на модной волне!
Шуба (фото: Hurr)
- Зеленый цвет мгновенно делает из оверсайз-пальто и тренча трендовые вещи, не прогадаете!
Пальто (фото: Zara)
- Юбка, особенно зеленый выгодно смотрится в сочетании с розовым.
Юбка (фото: Lazy Oaf)
- Панама или любой другой головной убор.
Головной убор (фото: Kiwi & Co)
Раньше стилист показала самые трендовые стрижки осени 2021.