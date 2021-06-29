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Речі з льону: стиліст розповіла, як вибирати і як доглядати за головним матеріалом сезону

Автор: Тетяна Турчанікова

Яке літо без льону? Головний матеріал сезону виглядає стильно і, це важливо, в ньому буде прохолодніше, ніж у будь-якому іншому одязі в спеку.

Стиліст Яна Платонова у своєму Instargam дала стильну шпаргалку по льону. Вона розповіла, як носити, з чим поєднувати і навіть як доглядати за виробами з льону.

Як носити речі з льону влітку 2021

Запам'ятайте правила поєднання льону з іншими матеріалами. Кращі друзі льону-це бавовна, віскоза і шовк.

Льон не може раптом вийти з моди, тож звертайте увагу на крій матеріалу, а не на сам матеріал.

Льон і бавовна: стиліст показала найкращі вбрання для спекотної погоди в місті

Льон абсолютно не підходить для вечірніх виходів у світ, він - денний матеріал. А ще льон - для літнього сезону.

Льон можна прати при температурі не вище 40 градусів, а ось гладити вироби краще відпарювачем, а не праскою.

При покупці обов'язково дивіться на склад виробу з льону, дуже важливо, щоб він був натуральним, також добре носяться речі з домішкою інших матеріалів.

Як вибирати льон і як за ним доглядати (фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e)

Раніше стиліст показала, які босоніжки не варто купувати на літо.

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