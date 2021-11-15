Поза часом і модою: стиліст показала топ-6 суконь, які актуальні завжди

Зайнялися чищенням шафи і вирішили позбутися від усіх речей, які вже не актуальні? Для початку варто перевірити, чи немає серед одягу, який ви зібралися викинути, чогось поза модою і часом, що ще може стати в нагоді. Наприклад, сукні в дусі Мерилін Монро.