Вне времени и моды: стилист показала топ-6 платьев, которые актуальны всегда

Занялись чисткой шкафа и решили избавиться от всех вещей, которые уже не актуальны? Для начала стоит проверить, нет ли среди одежды, которую вы собрались выбросить, чего-то вне моды и времени, что еще может пригодиться. Например, платья в духе Мерилин Монро.